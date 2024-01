Tragedia ad Aprilia, ciclista travolto e ucciso in via Carano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciclista travolto e ucciso in via Carano ad Aprilia. Tragico incidente verso le 14 alla periferia della città. Un'auto, che procedeva in direzione del centro urbano, ha travolto un ciclista di 69 anni. L'uomo è morto, purtroppo, sul colpo. Dopo l'impatto l'auto si è ribaltata: gravi le condizioni anche del 45enne alla guida del veicolo, trasferito in eliambulanza presso l’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia per i rilievi , i vigili del fuoco e la Damacar per la bonifica e la pulizia dell'arteria.