Incidente nei pressi del centro commerciale "Panorama" sulla Casilina, dove un'auto con due ragazze a bordo si è ribaltata. Per fortuna nessuna grave conseguenza per loro, mentre il traffico ha subito rallentamenti sia in direzione Ferentino che in direzione Frosinone. Intervenuti i carabinieri di Alatri, vigili del fuoco e personale dell'Ares 118.

