I proprietari escono per andare a cena e i ladri entrano in casa per rubare. Lo svago di una serata trascorsa in pizzeria e poi, al rientro, l'amarezza di trovare stanze a soqquadro, cassetti sottosopra, vestiti buttati all'aria e carte a terra. E quel senso di violenza e vulnerabilità che colpisce le vittime. È allarme a Velletri dove sabato sera è stata "visitata" una palazzina in via Vittorio Marandola da due o più malviventi che, arraffati soldi e qualche oggetto prezioso, sono fuggiti senza lasciare traccia. E c'è di più. A destare preoccupazione tra i condomini è stato il modus operandi dei ladri, che si sono fatti largo in due abitazioni attraverso le porte d'ingresso, entrambe blindate, beffando il meccanismo che dovrebbe garantire la sicurezza delle famiglie nelle mura domestiche. I carabinieri della compagnia di Velletri, ai quali è stata sporta denuncia ieri mattina, hanno effettuato un sopralluogo nei due appartamenti e non hanno rinvenuto alcun segno di effrazione. Le serrature non erano state scassinate: probabilmente è stata utilizzata qualche strumentazione alternativa ai consueti arnesi usati dai topi di appartamento.

LA RICOSTRUZIONE

Da una prima ricostruzione i malviventi sono scappati all'improvviso probabilmente disturbati dall'arrivo dei proprietari oppure messi in fuga da qualche rumore inaspettato. I ladri hanno portato via oggetti d'oro e contanti da un'abitazione, mentre dall'altra, al piano di sopra dello stesso condominio, non hanno trafugato nulla. «Sono entrati intorno alle 20 - ha ricostruito Federica M., una vicina di pianerottolo dei proprietari della casa svaligiata - prima nell'appartamento del mio stesso piano, poi a quello di sopra al mio, ma non abbiamo sentito nulla, stavamo a cena e proprio non ci siamo accorti di niente».

Cresce la paura tra i residenti convinti di avere a che fare con professionisti freddi e precisi. «Stavamo cenando e quindi anche più vicino alla porta - aggiunge la donna - ma hanno fatto piano piano mentre i vicini stavano fuori». Saranno adesso i militari della stazione locale ad accertare i dettagli di quanto avvenuto nel week end.