Roma, alla Magliana gli svaligiano casa ma riconosce i ladri sul web: «Fate attenzione»

Nella sfortuna la sorte gli ha dato comunque una mano: nessun gioiello ritrovato ma la certezza di sapere chi è entrato nel suo appartamento svaligiandolo. Siamo alla Magliana e un cittadino rientra a casa trovandola completamente a soqquadro. Dei ladri con una chiave "bulgara" (quella che permette di copiare esattamente la serratura senza lasciare traccia di scasso) si sono introdotti nel suo appartamento ripulendolo di tutto. Gioielli, preziosi, denaro (fortunatamente poco in contanti), pezzi di argento e pc. Non hanno lasciato nulla se non un grande disordine. Ma il caso ha voluto che il residente aveva istallato e attivato - già da tempo - un sistema di videosorveglianza interno. Così quei ladri sono stati "fotografati". Tutto il materiale video è stato dato alle forze dell'ordine al momento della denuncia, ma nonostante questa, a distanza di oltre, un mese (il furto risale ai primi giorni di marzo) i ladri non sono stati trovati.

Roma, incubo banda dell’acido: «Così sciolgono le serrature e svaligiano le nostre case»

Il residente però ha iniziato a navigare in rete e su youtube ha trovato un video che ritrae le stesse persone entrate nel suo appartamento. Da qui via social ha lanciato un vero e proprio allarme e un monito d'attenzione: «Questi due personaggi sono ancora in giro e vanno a derubare gli appartamenti». Il video trovato on line è datato: girato sempre da un sistema di videosorveglianza ma risalente allo scorso anno.

Roma, ladri acrobati entrano dal tetto in un supermercato: bottino di 15mila euro, poi la fuga con il borsone (grazie a un complice)

La malcapitata vittima a vedere quelle immagini è rimasta sgomenta: «Queste persone continuano imperterrite a rubare negli appartamenti». Lo fanno da un anno almeno e nessuno li ha ancora trovati. Dalle immagini registrate dall'impianto del residente e da quelle caricate su youtube, si vede chiaramente lo stesso "modus operandi", la verifica della serratura e l'entrata nelle case sempre in un orario diurno - tra le 11 e le 14 - grazie a quella chiave bulgura che permette di aprire ogni porta senza lasciare traccia