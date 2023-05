La banda del balcone a Roma, 5 case svaligiate in 24 ore. Allarme tra i residenti

Roma, nelle notti passate gli abitanti della zona Caffarella si sono svegliati con le loro case svaligiate. Infatti, la nuova banda formata da due ladri professionisti è stata ribattezzata “banda del balcone”, dopo la "banda del sonnifero" (che nelle scorse settimane ha fatto perdere il sonno oltre che i loro averi ai residenti della zona Massiminia e Ponte Galera). La "banda del balncone" è stata capace di svaligiare cinque appartamenti in 24 ore. I carabinieri hanno ricevuto ben 5 chiamate, tutte per furto o tentato furto. Le abitazioni prese nel mirino sono situate in via Cesare Baronio e Via Nicola Nisco. Insomma, Roma sempre più città in balia dei topi d'appartamento, con una media di 28 case svaligiate ogni giorno.

Il racconto di una delle vittime

Un 48enne residente in via Nisco ha dichiarato: “È successo la sera di sabato scorso.

Siamo usciti di casa intorno alle 19:45 e con il mio compagno siamo andati a cena con alcuni amici in zona Casal del Marmo. Quando siamo ritornati abbiamo trovato la nostra cassaforte smurata. La nostra vicina di casa ci ha chiamato per dirci che aveva visto due persone sospette, incappucciate e con i guanti, salire dal muretto del cortile interno sino ad arrivare al balcone della nostra casa. Mentre stavamo tornando in casa ci ha chiamato un secondo vicino, residente al terzo piano, e ci ha detto che aveva sentito dei forti rumori provenire dalla nostra casa. Poi ha chiamato noi e il 112".

Una volta in via Nisco l'amara sorpresa: "Hanno distrutto la grata della porta finestra e sono entrati in casa. Hanno aperto e rovistato in un cassetto e poi hanno trovato la cassaforte che era nascosta dietro ad un quadro della camera da notte". Della cassaforte nessuna traccia: "L'hanno smurata completamente - racconta ancora il 48enne - poi sono scappati con tutta la cassaforte dal balcone dal quale erano entrati". Un bottino ingente di circa 15 mila euro quello della banda del balcone: "Hanno portato via quattro orologi di valore - conclude il residente in via Nisco -. Ma anche altri preziosi: girocolli, bracciali, fermacravatta, anelli e una spilla, oltre a oro e gioielli di famiglia".