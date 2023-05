Domenica 21 Maggio 2023, 22:33



Lo aggrediscono per rubare il suo cane, ma la prontezza di riflessi del giovane proprietario riesce a sventare il rapimento di Bjorn, un pastore svizzero.

È successo sabato scorso nel parco di via Stradella all’Infernetto ed è di nuovo paura per i ladri di animali in tutto il territorio del X municipio dove tre mesi fa erano state numerose le segnalazioni di tentati rapimenti di animali. A lanciare l’allarme sui social e a mettere in guardia i conduttori degli altri “pelosi”, è stata Catia, la mamma dell’adolescente che è riuscito a salvare il cagnolone bianco candido di ventisette chili.

Il ragazzo era uscito per portare a passeggio il pelosone nel parco di via Stradella, quando è stato affiancato da un furgone bianco con a bordo due uomini. «Uno è sceso – racconta Catia – e ha provato a prendere Bjorn. Mio figlio ha reagito e a quel punto anche l’altro uomo è sceso dal mezzo, ma lui è corso a casa con il cane», racconta ancora spaventata sui social mamma Catia. Il ragazzo e il suo cane stanno bene, ma la paura è stata tanta. Secondo la descrizione che il giovane proprietario ha fatto alla madre, si tratterebbe di «due cittadini stranieri con tratti somatici indiani – aggiunge Catia – mio figlio è riuscito a prendere parzialmente la targa del furgone. In quel momento pensava solo al cane e alla sua incolumità». La donna non avrebbe presentato la denuncia alle forze dell’ordine, ma una semplice segnalazione, mentre la responsabile dell’Ente di protezione animali di Roma, Maurilia Amoroso sollecita la mamma a «fare la denuncia alla polizia di Stato o ai carabinieri. Ci aggiorni e invii la copia della denuncia a roma@enpa.org, per evitare che diventi una psicosi non supportata da atti formali».



Il riferimento della responsabile Enpa Roma è diretto ai tantissimi avvistamenti di furgoni bianchi di qualche mese fa con presunti malviventi a bordo che tentavano di rubare i cani. Solo un rapimento sarebbe andato a buon fine, mentre gli altri sarebbero falliti. All’inizio dell’anno la paura era alle stelle e stava per innescarsi una pericolosa caccia al furgone bianco. Dopo qualche settimana di tregua, le segnalazioni si erano spostate tra Acilia e Infernetto. Qui il proprietario di un cane era stato addirittura preso a bastonate sulle ginocchia dai malviventi per costringerlo a lasciare il quattro zampe che l’uomo aveva preso in braccio per proteggerlo. Il conduttore non mollò la presa e il furto fallì. Non sarebbe riconducibile alla banda del furgone bianco, invece, il rapimento di una maltese di due anni messo a segno a Casal Palocco il 10 maggio scorso.



La cagnolina è stata prelevata da un uomo incappucciato nella villetta in cui viveva insieme ad altri due cani. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza interne all’abitazione di Cristina, la proprietaria degli animali, che ha regolarmente denunciato il furto ai carabinieri. Un “colpo” messo a segno probabilmente da qualcuno che già conosceva gli animali. Quando il malvivente è entrato in casa due dei pelosi non hanno dato segni di aggressività, né hanno abbaiato. Anzi hanno agitato la coda quasi volessero fare le feste a quell’uomo che pochi secondi dopo ha portato via la loro giovane amica. Intanto sui social si è scatenata la rabbia dei proprietari dei cani e c’è anche chi consiglia di verificare se l’episodio di sabato scorso sia stato registrato dalle telecamere di sorveglianza delle tante villette presenti in via Stradella.