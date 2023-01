Martedì 24 Gennaio 2023, 00:02

Colpi in serie nella notte, le bande della spaccata in azione da via del Torraccio a viale Leonardo da Vinci. A via del Torraccio, nella zona di Torrenova, i banditi si sono presentati con un carro attrezzi. Così hanno sfondato la vetrina del negozio di casalinghi per un bottino da 20mila euro. Secondo quanto accertato dai poliziotti delle Volanti arrivati domenica notte intorno all’una, i banditi avrebbero sfondato la vetrata con il mezzo pesante in retromarcia. Una volta all’interno, hanno smurato la cassaforte per poi darsi alla fuga.

In via del Torraccio è intervenuta anche una squadra di uomini della polizia scientifica: tuttavia i banditi non hanno lasciato alcuna traccia o impronta digitale utile per risalire alla loro identità. Ancora un allarme per una banda della spaccata intorno alle due di notte al Casaletto. Il colpo è stato messo a segno nella banca di via Roberto Alessandri dove la gang, composta da almeno sei persone con volto travisato, hanno sfondato la vetrina della filiale utilizzando come auto ariete una Station Wagon.



I banditi sono riusciti a portare via un roller cash ma non è stata ancora quantificata la somma di denaro registrata al momento del colpo. Il caso è ora assegnato ai militari della stazione di Villa Bonelli. I carabinieri hanno subito trovato l’auto utilizzata per il colpo. La macchina è stata abbandonata lungo via Giuseppe Lopez.

Il veicolo è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti all’interno dell’abitacolo dove verranno eseguite perizie e analisi tecniche. L’obiettivo è quello di trovare tracce, o impronte, utili al riconoscimento dei banditi. Intanto sono state visionate le immagini delle telecamere di video sorveglianza di via Roberto Alessandri che hanno aiutato gli investigatori a ricostruire la dinamica dell’assalto. Dall’arrivo dei banditi al violento impatto con la vetrata. Fino al furto del roller cash.



LA SALA SLOT

La notte tra domenica e lunedì nel mirino dei banditi è finita pure la sala giochi di viale Leonardo da Vinci, nel quartiere Ostiense. Secondo quanto accertato fin qui dai poliziotti del commissariato Colombo che stanno indagando, la banda era composta da cinque uomini. Tutti vestiti di bianco e con il volto travisato che hanno sfondato la vetrina della sala slot con una Audi rossa. Una volta divelta la serranda hanno rubato due cambia monete che al momento del furto avevano in cassa 4mila euro. Ripulita anche la cassa dei 400 euro che non erano ancora stati depositati. I malviventi prima di scappare a tutta velocità a bordo dell’Audi, hanno portato via pure mille euro di gratta e vinci. È stato subito allertato il titolare della sala giochi che ha collaborato per quantificare la somma rubata.



«Non ho notato movimenti strani nei giorni o nelle ore precedenti al furto - ha riferito agli investigatori - all’interno del locale, non ho registrato alcuna anomalia» ha concluso.



I poliziotti hanno quindi avviato una fitta rete di ricerche a partire dalle telecamere di zona. Quelle del negozio svaligiato hanno infatti ripreso l’intera dinamica dell’assalto e una parte - quella iniziale - della fuga. Gli investigatori stanno perciò perlustrando il quadrante, tra il quartiere Ostiense e l’Eur, a caccia dell’Audi rossa. Non solo: i poliziotti visioneranno le immagini delle telecamere registrate nei giorni precedenti all’assalto. «I banditi sono andati a colpo sicuro, di certo sono venuti prima per un sopralluogo e per studiare le possibili vie di fuga» hanno spiegato i poliziotti che stanno indagando non tralasciando alcuna pista investigativa.