Roma, truffa con la "tecnica delle uova": così i ladri sorprendono gli automobilisti della Capitale

L'ultima truffa è stata denunciata a Campagnano, comune alle porte di Roma. Quando mercoledì in un parcheggio un'anziana è stata presa di mira dal truffatore che con la "tecnica delle uova", lanciate sul parabrezza della vettura della vittima, per distrarla e quindi derubarla della borsa lasciata nell'abitacolo della vettura. Una truffa sventata da un carabiniere libero dal servizio che ha assistito alla scena capendo subito che era in corso un raggiro fermando il malvivente. Una delle tante truffe denunciate dalle vittime: dalla ruota bucata, alle chiavi cadute a terra, passando per la tecnica delle monetine a quella più conosciuta, truffa dello specchietto. L'obiettivo è sempre lo stesso. Cioè distrarre l'automobolista - vittima e permettere al complice di rubare la borsa o estrocere denaro.

Anziani, boom di truffe del finto avvocato: In un giorno quattro tentativi ma le vittime non ci cascano

I LUOGHI "SENSIBILI"

«Consigliamo sempre di prestare la massima attenzione nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali» spiega il capitano Simone Pietro Anelli, comandante della compagnia di Bracciano: «In questo genere di raggiro - prosegue - la vittima può essere chiunque. Noi ricordiamo sempre di non scendere mai dall'abitacolo dell'auto quando ci rendiamo conto di un'anomalia. Un esempio è il botto improvviso sulla portiera con la truffa dello specchietto. Lo stesso, nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali, il consiglio è di non farsi avvicinare da estranei». Dunque prestare la massima attenzione con il consiglio infine, di riporre la borsa nel portabagagli e non sul sedile del passaggero.