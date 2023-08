Lunedì 28 Agosto 2023, 06:59 - Ultimo aggiornamento: 07:00

L'AQUILA Un motociclista romano, Daniel Martino, 40 anni, figlio di una nota famiglia di imprenditori, è morto ieri a causa di un incidente che si è verificato in Abruzzo, lungo la statale 80 che dall'Aquila conduce al lago di Campotosto. Meta frequentatissima dagli appassionati delle due ruote, soprattutto d'estate, per le curve che si snodano dolci tra i boschi e finiscono sulle rive dello specchio d'acqua. Un'escursione fatale per Martino che molto probabilmente è stato vittima di una tragica fatalità: un cane ha attraversato all'improvviso la strada e il 40enne, a bordo di una Aprilia da strada, lo ha investito, perdendo il controllo del mezzo e volando per diversi metri, prima di colpire con violenza il guardrail. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo, su quella che da queste parti è diventata una vera e propria strada della morte, visto l'alto numero di incidenti simili che si ripetono con drammatica costanza.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aquila e i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. È atterrato anche l'elicottero del 118, che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell'Aquila che hanno ascoltato anche diversi testimoni che hanno riferito dell'improvviso attraversamento dell'animale. Nulla al momento si sa sulla velocità tenuta dal 40enne durante la marcia, sarà un aspetto che chiariranno i successivi accertamenti sulla dinamica.

La tragedia si è verificata dinanzi agli occhi increduli delle centinaia di persone, motociclisti, camperisti e automobilisti che stavano trascorrendo lì la domenica. Qualcuno ha scattato la foto e l'immagine dello schianto è diventata subito virale sulla pagine Facebook delle associazioni di montagna che insistono nell'area. È probabile, ma su questo gli inquirenti non hanno fornito ulteriori notizie, che il giovane stesse trascorrendo una giornata di relax in compagnia di amici. All'Abruzzo era in qualche modo legato in virtù dei suoi rapporti professionali. Da romano, infatti, Martino si era trasferito nel Casertano per fare l'imprenditore in una società specializzata nella vendita di macchinari per l'agricoltura. Per questo aveva stretto legami in particolar modo nella Marsica, dove la piana del Fucino offre notevoli opportunità lavorative legate proprio all'agricoltura. Accanto al lavoro aveva una smisurata passione per i motori e in particolare per moto e scooter, con cui spesso e volentieri viaggiava anche per motivi turistici. Dopo l'incidente sul posto si sono create lunghe code di automobilisti e motociclisti che ieri hanno preso d'assalto tutto l'hinterland di Campostosto. Su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica dell'Aquila, Simonetta Ciccarelli, il cadavere del centauro è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale dell'Aquila per essere sottoposto ad autopsia prima del nullaosta per i funerali.

IL PRECEDENTE

L'ultimo incidente del genere su quella strada si era verificato il 7 maggio scorso. A perdere la vita era stato Emiliano Serafini, 50 anni, anch'egli di Roma: una tragedia per la quale il pm Marco Maria Cellini, titolare del fascicolo, ha iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale Alessandro Salernitano di 51 anni, un altro centauro romano di 44 anni, rimasto ferito in quella occasione: le due moto si erano scontrate.