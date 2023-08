Roma, incidente tra auto e moto a Valmontone: grave 19enne, è stato scaraventato sull'asfalto

Un 19enne è in gravi condizioni, e altri due sono feriti in modo lieve, a causa di un incidente avvenuto ieri sera in via della Pace a Valmontone. Secondo quanto si apprende, a rimanere coinvolti nell'incidente sarebbero due persone che viaggiavano su una Fiat Punto guidata da un 27enne che, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Colleferro, si sono scontrati con una moto Yamaha guidata dal 19enne.

Cosa è successo

Il giovane è stato scaraventato sull'asfalto e ha avuto ovviamente la peggio. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118 è stato prima trasportato in ospedale a Colleferro, poi trasferito d'urgenza al policlinico Tor Vergata dove resta ricoverato in prognosi riservata. I due occupanti dell'auto sono stati trasportati in ospedale a Palestrina.