Travolto e ucciso in autostrada in Abruzzo: Ose era un rifugiato politico. Tra cinque mesi sarebbe diventato papà

Travolto e ucciso da un camion in autostrada in Abruzzo: a perdere la vita è stato un operaio nigeriano di 30 anni: Osimen Aneke, nigeriano, residente a Sora, per tutti "Ose", dipendente di una ditta esterna, addetto alla segnaletica stradale e in quel momento al lavoro sull'arteria, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Era arrivato in Italia a 18 anni, come rifugiato politico. Qui ha trovato l'amore che tra 5 mesi lo avrebbe reso padre. Il decesso sarebbe stato immediato.

L'uomo, che aveva indossato la pettorina arancione, stava sistemando a terra i birilli per delimitare le carreggiate, prima di procedere con i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, quando è stato colpito in pieno dal mezzo pesante in transito condotto da un autista albanese che da vent'anni vive in Italia.

L'autista del mezzo pesante si è fermato per i soccorsi. Il 30 enne - secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbe rimasto schiacciato tra l'autocarro che lo ha investito e il camion della ditta per cui lavorava. Il conducente, uscito illeso dal tragico incidente, ha prestato i primi soccorsi all'operaio e subito dopo ha dato l'allarme al 118.