Sandy Di Varano morto in un incidente in moto. Aveva 36 anni, aveva ritrovato la mamma partecipando alle Iene

Schianto tra auto e moto: muore a 36 anni Sandy Di Varano. L'incidente è avvenuto ieri sera, verso le 20,30, sulla Statale 16, vicino al sottopasso del supermercato Si a Giulianova (Abruzzo). Per cause in fase di accertamento, una Mini condotta da un 40enne e la Yamaha con in sella Di Varano si sono scontrate. L'impatto è stato violentissimo. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. In breve tempo, un'ambulanza medicalizzata è giunta sul posto dal vicino ospedale. Per i sanitari, la situazione è apparsa subito grave: il 36enne ha riportato traumi alla schiena, al torace e alla testa. Nonostante tutti gli sforzi per rianimarlo, purtroppo il giovane papà è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.

Dopo l'ispezione cadaverica, il corpo del motociclista è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Giulianova in attesa dell'autopsia. Di Varano, originario di Isola Gran Sasso, da tempo viveva con la compagna e la figlia a Giulianova. Lo ricorda il sindaco di Isola, Andrea Ianni: «Sandy era stato adottato da piccolino da una famiglia di Isola, poi aveva partecipato, nel 2018, alla trasmissione televisiva Le Iene per ritrovare la mamma naturale e c'era riuscito, tanto che era andato a vivere vicino a lei.

Ma tornava spesso ad Isola dai suoi genitori adottivi. Era un bravissimo ragazzo, siamo tutti sotto choc». Il 40enne alla guida dell'auto si è immediatamente fermato ed è risultato negativo sia all'alcoltest che al drug test.

Di Varano lavorava allo stabilimento di Amadori a Mosciano Sant'Angelo. Lascia la moglie Monia e la figlia. Numerosi i messaggi di cordoglio sui profili social dei familiari. In città lo conoscevano in tanti e lo descrivono tutti come un «grande lavoratore e padre eccezionale».