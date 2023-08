Vito Cascella, morto l'assistente di Kekko dei Modà: incidente in moto, aveva 47 anni

Vito Cascella, 47enne storico assistente dei Modà e di Francesco "Kekko" Silvestre, leader della band, è morto in un incidente stradale alle 2 di notte. Lo schianto stanotte a Cernusco, in via Cavour: Vito Cascella è andato a sbattere contro un palo ed è stato sbalzato a terra dalla moto. Il motociclista, originario di Cassano d'Adda, avrebbe fatto tutto da solo anche se in queste ore i carabinieri di Pioltello sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Cascella è morto all'Uboldo, poco dopo l'arrivo in ospedale. Le sue condizioni erano già gravissime.

Incidente in moto, morto Vito Cascella

Una distrazione, una casualità oppure altro: da chiarire ancora la causa dell'incidente così come la velocità alla quale viaggiava Vito Cascella. Di certo in quel momento in strada non c'era nessun altro.

Lo schianto è avvenuto a circa 500 metri dalla stazione della metropolitana, su una strada dritta, all'incrocio con via Pavese.

I Modà: «Buon viaggio, anima libera»

Tantissimi i messaggi di cordoglio in rete. «Ti ho fatto una promessa, non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash», è il saluto della band all'amico sui social.