Sabato 12 Agosto 2023, 07:10

PERUGIA - Morire a 29 anni lungo quel tratto maledetto, dove poco più di due mesi fa hanno perso la vita un suo coetaneo e due ragazzine di appena 15 e 16 anni. Al Trasimeno, e in particolare fra Castiglione del Lago e Tuoro, c’è una comunità sconvolta per un altro dramma lungo le strade.

A Riccardo Spada, giovane papà di un bimbo piccolo, sono stati fatali pochi attimi lungo il Raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dello svincolo di Torricella. Un tratto maledetto, pericoloso da sempre e reso ancora più pericoloso dal cantiere per i lavori stradali che proprio nel punto in cui l’auto del 29enne ha perso aderenza con l’asfalto e si è letteralmente accartocciata vede il cambio di corsie.

LA RICOSTRUZIONE

L’allarme scatta poco dopo le due di sabato mattina: la Panda che sta guidando Riccardo si è schiantata contro il guard rail e immediate partono le richieste di intervento e soccorso da parte dei passanti, preoccupati perché le condizioni dell’auto lasciano presagire che per la persona all’interno le cose possano essere particolarmente gravi.

Sul posto arrivano i vigili del fuoco, che impiegheranno diversi minuti per liberare il giovane dall’abitacolo dell’auto, il personale del 118 e quello dell’Anas oltre ovviamente alla polizia stradale. Appena estratto, Riccardo viene subito preso in cura ma ogni manovra per rianimarlo si rivela inutile. Èpraticamente morto sul colpo. Il giovane viene portato all’ospedale Santa Maria della misericordia e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Di ieri sera la notizia che oggi si celebreranno i suoi funerali a Castiglione del Lago. Per quanto riguarda le cause di morte, il condizionale assolutamente d’obbligo: le piste al momento sarebbero quelle di un malore o di un colpo di sonno. Ma è tutto da vedere. Verifiche, come da prassi, anche sulla velocità.

Conosciutissimo nella zona tra Castiglione del Lago e Tuoro, dove era nato e dove risiedeva con la famiglia, Riccardo per tanti anni ha lavorato come barman. Da qualche tempo lavorava con una ditta di Castiglione. «L’ Amministrazione comunale e tutta la comunità di Tuoro esprimono il più profondo cordoglio per la morte del giovane concittadino Riccardo Spada, deceduto a causa di un tragico incidente stradale» ha scritto su Facebook il sindaco, Maria Elena Minciaroni. .

Ieri sera nuova allerta: motociclista di 27 anni portato in elisoccorso a Perugia dopo una caduta in moto lungo l’Apecchiese. Condizioni sono molto gravi.