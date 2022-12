Sparatoria Roma, l'uomo che ha bloccato Campiti: «Ha esploso tre colpi, poi mi sono gettato sui di lui»

«Mi sono gettato addosso a lui e l'ho bloccato». È quanto ha raccontato agli inquirenti il 67enne che questa mattina ha fermato Claudio Campiti, autore dell'omicidio di tre donne e del ferimento di altre quattro persone. Il teste è attualmente ricoverato al policlinico Gemelli perché ferito.

Il racconto di chi ha bloccato il killer

Ricordando i drammatici minuti della sparatoria ha aggiunto: «Ha esploso il primo colpo, poi ha esploso il secondo proiettile uccidendo la seconda persona. Ha colpito poi la terza donna. Io ero il quarto, ma sono intervenuto».

I testimoni

«Non ho sentito gli spari, ho sentito il trambusto e le urla e quando mi sono affacciato, ho assistito a scene indescrivibili. Sembrava un film», dice invece il barista del locale a fianco al Posto Giusto, dove questa mattina, un 57enne ha sparato e ucciso tre persone ferendone altre 4 in via Monte Giberto a Roma. Il testimone ha visto la scena che racconta ad un centinaio di metri di distanza. «Quando sono uscito ho visto gente per terra e tanto sangue. Sono ancora sotto shock».