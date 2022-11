Sparatoria nel supermercato Walmart in Virginia, è strage: almeno 10 morti

Fino a 10 persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc.

Virginia, sparatoria in un centro commerciale: il bilancio è di 10 morti

Sparatoria nel supermercato

Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il direttore del supermercato, che poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è tolto la vita. Un agente di polizia ha parlato di non più di 10 morti e diversi feriti.