Vespa Orientalis, nido nell'intercapedine di una casa a Ostiense: attimi paura per un'anziana di 93 anni

Il pericolo per un'anziana donna, era proprio lì, nella sua stanza dove, da ben 56 anni, custodisce i ricordi di una vita: un nido di vespa Orientalis è stato scoperto nell’intercapedine dell’appartamento della nonnina, al quarto di un palazzo a Ostiense. A lanciare l’allarme, una vicina di casa della signora Marta, 93 anni, che si era accorta del viavai di insetti e ha allertato l’amministratore condominiale. Gli insetti erano riusciti a introdursi all’interno del muro attraverso la fessura della cortina, oramai obsoleta. «L’emergenza Orientalis è ancora in atto e continuiamo a ricevere chiamate per effettuare interventi di rimozione di nidi nella Capitale», dice a "Il Messaggero" l’esperto zoofilo Andrea Lunerti intervenuto per neutralizzare la colonia.

Vespa Germanica a Roma, enorme nido a villa Pamphilj: 1.000 insetti su una scala del Mausoleo. L’esperto: «La più pericolosa»

Vespa Orientalis in un appartamento a Ostiense

Era il 2022 quando a Roma iniziarono ad arrivare le prime segnalazioni di questi insetti - un tempo sconosciuti - mentre tentavano di invadere un appartamento nel quartiere Monteverde.

Un anno fa dunque, ma l’allarme Orientalis è ancora presente nelle zone della Capitale. Nidi ovunque: nelle intercapedini delle abitazioni o nelle utenze dell’elettricità e del gas tanto che l’esperto ha da sempre consigliato di aprire gli sportelli della luce con molto calma. Lo stesso metodo anche per le serrande: no a movimenti bruschi e violenti poiché l’attacco di queste vespe può risultare una minaccia per la salute dell’uomo. Soprattutto nel momento del loro ciclo vitale tendono a difendere la colonia e il loro veleno è considerato epatotossico. Lo sa bene Marta, 93enne, ignara della presenza di questi insetti nella sua stanza dove conserva da tantissimi anni i suoi ricordi. Da circa tre mesi il nido di Orientalis si era formato all’interno dell’intercapedine della sua casa, al quarto piano, di un palazzo a Ostiense. Sara, la sua vicina di casa, ha immediatamente contattato l’amministratore dopo essersi resa conto dell’incessante andirivieni di insetti. «Una colonia di 500 vespe tutte neutralizzate. Le Regine erano pronte per sfarfallare e si sarebbero potute espandere in tutto il quartiere», sottolinea l'esperto.

Vespe Orientalis ( e non solo), la diffusione in Italia

La loro immensa diffusione contribuisce fortemente alla devastazione delle api oltre a creare disagi in città. E mentre al Sud si combatte e si cerca di bloccare l’avanzare dell’Orientalis, al Nord, alcune associazioni, stanno studiando il caso di un’altra specie: la vespa Velutina, al momento diffusa nella Liguria. «Con i colleghi esperti dell’associazione Garfagnana Vespa Velutina faremo uno scambio di informazioni e capire i metodi da adottare con l’arrivo della vespa Velutina nel Lazio», aggiunge l'etologo.

Quando terminerà l’emergenza Orientalis a Roma? «Intorno alla fine del mese ottobre con l’arrivo delle temperature più fredde. E’ opportuno tuttavia precisare che ciò che regola gli insetti in questo periodo non è prettamente l’abbassamento delle temperature oppure il cambio di stagione, ma il foto-periodo: la durata di illuminazione giornaliera.» «Le giornate - spiega l'etologo - via via si accorciano e, in qualsiasi punto si trovino, la Regina perde la capacità di inibire la fertilità alle femmine. Addirittura, decede e non c’è più l’influenza diretta del feromone che impedisce la fertilità alle uova». «Attualmente - conclude Lunerti - ci troviamo nel picco assoluto: le colonie sono affollate di insetti impegnati nella ricerca di cibo perché devono nutrire le operaie e le Regine. Bisogna sempre fare attenzione, soprattutto in questa fase, sono particolarmente irascibili».