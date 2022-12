Roma, incidente alla Garbatella: tir contro scooter, morti due ragazzi di 18 anni

Ancora sangue sulle strade della Capitale: questa mattina intorno alle sei incidente mortale alla Garbatella con il pesante bilancio di due morti e un ferito. Dai primi riscontri si tratterebbe di due 18enni.. Da quanto è stato accertato fin qui, lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un camion all’altezza di Circonvallazione Ostiense. A causa del violento impatto i due a bordo dello scooter sono stati sbalzati a terra.

Lo schianto

Il camionista si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118: per uno dei due passeggeri dello scooter non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul posto. L’altro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Tor Vergata dove però è deceduto poco dopo. Trasportato in ospedale anche l’autista del camion che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono impegnati i vigili di zona che stanno procedendo anche con l’identificazione dei due deceduti. Indagini in corso anche sulla dinamica dello scontro.