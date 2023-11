Francesco Valdiserri oggi avrebbe compiuto 20 anni: un concerto per ricordare il ragazzo ucciso da un'auto a Roma

Sorridente, pieno di vita, con passioni e sogni da realizzare. Il cinema, la musica e quei desideri che nutre ogni ragazzo di 19 anni. Per Francesco Valdiserri la vita si è fermata nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2022. Una macchina lo ha investito - uccidendolo - mentre camminava sul marciapiede della Colombo. Alla guida, una ragazza, ( 23 anni all’epoca dei fatti, ndr) condannata a cinque anni con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Oggi, 1 novembre, in occasione del ventesimo compleanno di "Fra", al Centro Sociale “La Strada”, a Garbatella, si terrà una serata in ricordo del giovane scomparso un anno fa.

L’appuntamento è dalle 18.30 in via Francesco Passino, 24, con il concerto: “On the road. 20 anni insieme sulla strada”.

La serata - come scrive il Corriere - sarà a offerta libera per le future attività del centro sociale( due consumazioni offerte e buffet). A salire sul palco non solamente gli Origami Smiles, il gruppo tanto amato da “Fra”, ma si alterneranno le band “Emma & Valerio, Cateepp, Rapacio band, Purple Light, Sutura, 16JPEG & CBR.320, Cosmonauti Borghesi e Neue Ara. Dalle 19, poi, sarà proiettato “Sogno di una notte di fine estate”, girato da Stefano Cormino, lo scorso 29 settembre, nel corso del concerto Propaganda Schuster.