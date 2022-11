Roma, la tintoria chiude senza preavviso e minaccia di buttare gli abiti: clienti nel panico, intervengono i Carabinieri

Va a ritirare i propri capi in tintoria ma trova le serrande abbassate e un biglietto scritto a penna: «Chiuso per sfratto». Sembra la celebre sena del film di Verdone in "Acqua e Sapone", ma è successo davvero a Roma, nel quartiere Salario, dove la tintoria "Il Ciclone" in via Alessandria ha chiuso all'improvviso nel mese di settembre gettando nel panico decine di residenti del quaritere impossibilitati a ritirare i propri capi. Con tanto di minaccia che questi ultimi sarebbero stati portati in discarica a ottobre.

Così per i residenti è iniziata una vera e propria odissea per recuperare i vestiti, tra Pec ai proprietari dello stabile e l'intervento dei carabinieri di via Clitunno che si sono occupati del caso, organizzando alcune giornate per la riconsegna degli abiti.

Abiti "in ostaggio" nella tintoria chiusa

«Con grande sorpresa il 9 settembre, dovendo ritirare un capo d'abbigliamento nella tintoria "Il ciclone" di Via Alessandria ho trovato le serrande abbassate e un cartello scritto a penna che informava i clienti dell'avvenuto sfratto e del cambiamento della serratura che impediva ai titolari di accedere all'esercizio commerciale».Il post di un residente sul gruppo facebook del quartiere fa scoppiare il caso e suscita decine di commenti di clienti preoccupati.

Pochi giorni dopo compare l'avviso di sfratto affisso alla serranda che conferma che la tintoria ha chiuso e invita i clienti a contattare un numero di telefono per recuperare i propri abiti: «In caso di vostro mancato accordo, non poendo riconsegnare ai leggittimi proprietari i suddetti beni, gli stessi verranno portati in discarica dal primo ottobre» si legge nel testo dell'avviso. Ma il numero indicato, secondo quanto si legge nei commenti, non risponde nessuno.

Il caos nel quartiere tra bigliettini e denunce

In dieci giorni, il caso arriva anche ai carabinieri di Via Clitunno, mentre la società immobiliare viene interpellata via pec e assicura che verranno organizzate alcune giornate per la riconsegna degli abiti.

Intorno al 20 settembre la serranda della tintoria è tappezzata di biglietti affissi, con numeri di telefono e liste spontanee di clienti che chiedono di essere ricontattati per ricevere i vestiti. «Ormai mancano solo gli ex-voto» commenta ironico un utente pubblicando la fotografia della serranda piena di biglietti.

La rabbia degli ex-clienti beffati: «Maglioncino sequestrato per mesi»

Alla fine vengono organizzate le giornate per la riconsegna degli abiti, il 22 settembre e l'11 ottobre. Ma nel post sul gruppo cotninuano a fioccare commenti di chi non è riuscito a recuperare i propri averi. «Io sono due mesi che ho un maglioncino sequestrato da loro perché non me lo hanno consegnato» scrive una cliente.

E ancora oggi, a novembre a due mesi dalla chiusura c'è chi continua a cercare i propri vestiti: «I carabinieri non mi hanno contattato, sono andata, credo all’ultima apertura, dovevo ritirare solo un capo che non si è trovato, almeno negli scaffali dove hanno guardato. Volevo capire se era possibile ricontrollare, perché comunque il capo deve essere lì a meno che non lo abbiano dato a qualcun altro e francamente sapere che poi butteranno tutto compreso il mio non mi fa molto piacere» scrive un'altra utente il 1° novembre.

