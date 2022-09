Roma, paura su Lungotevere: tevere in piena, quattro auto bloccate

Sono rimasti bloccati in auto sulla banchina allagata, in prossimità dell'argine del Tevere, a causa della piena del fiume. È accaduto nella notte a Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con in supporto il personale del nucleo fluviale e i sommozzatori. Sono state recuperate quattro auto, con a bordo conducenti e passeggeri. Le persone sono state riportate in salvo, le auto recuperate e messe in sicurezza.