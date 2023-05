Roma, parco giochi inagibile in via Rosa Gattorno a Monte Mario. «Giochi rotti e pericolosi»

Normalmente, l’arancione esprime entusiasmo e spensieratezza. In questo caso, invece, indica solamente una cosa: la presenza di lavori in corso. Recintato lo storico parco giochi di via Rosa Gattorno, a Monte Mario.

Ebbene sì, il parco è chiuso e il motivo ce lo esplica il cartello informativo, appeso in una delle recinzioni: “Gioco rotto. Pericoloso, non usare!”. Chiaro, conciso e senza mezzi termini. In effetti, era da un po’ di tempo che il parco giochi in questione veniva frequentato di meno: i giochi, talvolta, erano instabili e quelli che, invece, non lo erano, erano proprio rotti.

Ma quando inizieranno i lavori? Quanto dureranno? Purtroppo, queste domande non trovano ancora una risposta. «Se penso a questo parco giochi, riaffiorano in me ricordi felici.

Ho passato più ore sopra quell’altalena che sul divano di casa mia» afferma una ragazza. Ridacchiando, continua: «Spero che riescano a rimetterlo in sesto e a renderlo più sicuro cosicché i bimbi si possano divertire tanto quanto mi sono divertita io in passato».

È morto un simbolo? Può darsi: da più di vent’anni, quel parco giochi ha rappresentato, per i bambini del quartiere, un punto di riferimento; un luogo dove trascorrere pomeriggi interi, ad esempio, dopo una lunga giornata di scuola. Eppure, chissà… non è detto che dalle ceneri non possa nascere una splendida fenice.