Roma, schianto fra auto su via Nomentana: due feriti gravi. L'incidente all'altezza di villa Torlonia

Incidente su via Nomentana. Lo scontro questa sera intorno alle 22.30 all'altezza di via Alessandro Torlonia. Lo schianto è avvenuto tra due auto, una Lancia Ypsilon bianca e una Renault Megan grigia, ed è stata coinvolta anche una bici che era parcheggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno proceduto a estrarre i guidatori rimasti incastrati. Sarebbero almeno due i feriti trasportati in codice rosso al policlinico Umberto I.

I vigili hanno subito disposto la chiusura della corsia laterale di via Nomentana, in direzione Montesacro, per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire. La velocità sostenuta, l’asfalto bagnato e forse, un’accelerata dopo la curva all’altezza del semaforo: sono questi gli elementi su cui stanno lavorando gli agenti della Muncipale.

I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati invece sequestrati e nelle prossime ore verranno eseguite le perizie.

Per chiudere le indagini sarà determinante stabilire a che velocità stavano procedendo al momento dello schianto.