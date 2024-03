Mercoledì 6 Marzo 2024, 06:38 - Ultimo aggiornamento: 06:40

Un pomeriggio di fine agosto, una manovra azzardata e un volo che sta per partire. Basterebbero questi tre elementi per raccontare la vicenda che in poche ore avrebbe trasformato un 76enne romano da stimato avvocato a imputato con l'accusa di omissione di soccorso. Venerdì mattina davanti al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio è comparso Andrea Ambrosi, difeso dagli avvocati Giacomo Satta e Riccardo Riedi. Presente in aula per deporre anche la vittima 45enne. Tutto inizia una mattina del 29 agosto 2021. Ambrosi, a bordo della sua Mercedes fiammante, sfreccia sul Grande Raccordo Anulare tra le macchine in movimento lungo il monumentale snodo viario romano, trafficatissimo anche a fine agosto. Seduta accanto c'è la moglie. L'avvocato procede «in carreggiata centrale esterna si legge sul capo d'imputazione con direzione di marcia Roma-Fiumicino e, giunto in prossimità dello svincolo per la via Magliana A/91 Roma/Fco, devia bruscamente la marcia verso destra».

L'INCIDENTE

Tutto succede in una frazione di secondo e la Mercedes entra in collisione con il motoveicolo Suzuki Burgman. L'impatto è violento e lascia a terra Patrizio (nome di fantasia). Fortunatamente la vittima è un omone di 1.90 e, pur accusando il colpo, ne esce vivo, ma non incolume. «A seguito dell'urto la vittima rovinava a terra si legge agli atti subendo lesioni personali consistite nella lussazione del V dito della mano destra», oltre a varie escoriazioni dovute all'impatto con l'asfalto. Ferite giudicate guaribili in venti giorni. Un incidente come tanti, una distrazione e una manovra azzardata che sarebbero potute costare davvero caro allo scooterista.

Ma è proprio a questo punto che la storia assume una vicenda dai contorni giudiziari. L'urto tra auto e moto è forte, difficile ipotizzare che Ambrosi o la moglie non se ne siano accorti. Eppure la coppia non si ferma, non accenna nemmeno una frenata e prosegue in direzione Fiumicino come se nulla fosse. Fortunatamente le numerose vetture che assistono all'incidente si fermano per prestare i primi soccorsi e chiamano prontamente ambulanza e polizia. «Quando siamo arrivati sul luogo dell'incidente abbiamo trovato solo lo scooter Suzuki Burgman a terra e accanto un uomo sdraiato testimonia in aula uno degli agenti della Polizia Stradale intervenuti erano presenti diverse persone, tra cui un uomo che diceva di aver assistito all'incidente e di aver seguito la Mercedes per un tratto riuscendo a fotografare la targa».

LA RICERCA

Le volanti si attivano immediatamente e rintracciano in tempi record l'imputato. Ambrosi nel frattempo ha continuato il suo tragitto fino all'aeroporto di. Gli agenti lo raggiungono al gate 17, dove avvocato e consorte sono pronti a imbarcarsi su un volo per la Sardegna. Ambrosi è collaborativo e indica il punto in cui ha da poco parcheggiato l'auto all'interno dello scalo aeroportuale romano. A quel punto un'altra pattuglia raggiunge Fiumicino ed effettua tutti i rilievi necessari sull'auto dell'imputato constatando la compatibilità tra i segni sulla carrozzeria e l'impatto con lo scooter. E da quel giorno di fine estate si aprono le porte del tribunale per Ambrosi. In aula emerge che alla vittima sono già stati versati 16mila euro. Una somma a titolo di risarcimento del danno fisico e di quelli riportati dallo scooter, ma il giudice è intenzionato a procedere anche per il danno morale e, nello specifico, per l'omissione di soccorso. Nuova udienza ad aprile.