Domenica 10 Marzo 2024, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 11 Marzo, 12:20

La macchina completamente distrutta, con pezzi di carrozzeria sbalzati a centinaia di metri dal punto dell'impatto. Le sette persone a bordo, un uomo e sei donne, intrappolati dentro l'auto in condizioni critiche. Così critiche che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarli tutti dalla Fiat 500L che nella notte tra venerdì e sabato si è schiantata contro un guardrail in Largo Maresciallo Diaz.

Colpo dei ladri eleganti nella gioielleria ai Parioli, rubati 100 orologi di lusso. «Sembravano dei clienti come gli altri»

LA DINAMICA

Mancano pochi minuti alle due di notte. La Fiat, guidata dall'unico uomo a bordo, percorre Largo Maresciallo Diaz in direzione Ponte Milvio quando - per cause ancora da chiarire - va a sbattere prima contro la cabina di controllo del semaforo per poi finire frontalmente sul guardrail che entra completamente dentro l'auto.

Ad assistere alla scena alcuni passanti che chiamano immediatamente i soccorsi. Sul posto arrivano diverse pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e sette ambulanze, una per ogni ferito. Tutti i passeggeri, di diverse età e nazionalità, vengono portati in codice rosso in vari ospedali della Capitale tra Policlinico Gemelli, Umberto I, Santo Spirito e San Pietro. Tutti in gravi condizioni, ma nessuno in pericolo di vita.

LE INDAGINI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul caso indaga la polizia locale che ora dovrà chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento quel che è certo è che non sono coinvolti altri veicoli e che l'auto andava oltre i limiti di velocità. A confermarlo il contachilometri che al momento dell'impatto segnava 90km/h. Come da prassi il mezzo è stato sequestrato e il conducente sottoposto agli esami tossicologici per capire se guidasse sotto effetto di alcol o di droghe.