Domenica 10 Dicembre 2023, 23:42

Rapina choc nella zona di Porta Pia. Un’anziana di 90 anni è stata presa in ostaggio da tre banditi acrobati, incappucciati e armati di coltello. L’episodio è accaduto in via Corvisieri. Un vero e proprio sequestro di persona messo in atto intorno alle 18.30 dello scorso venerdì, quando la vittima era sola in casa. I banditi, nomadi, hanno scalato lo stabile usando le condotte e poi hanno forzato la finestra della camera da letto. Da lì si sono ritrovati in casa dell’anziana, con la vittima che è rimasta terrorizzata dalla paura quando ha visto i tre individui già all’interno dell’abitazione.

LA DINAMICA

Uno dei malviventi l’ha minacciata mettendole un coltello alla gola. L’anziana è stata bloccata sul divano da uno dei sequestratori che ha continuato a tenerle la lama puntata al collo.

Mezz'ora di terrore per la signora in balia dei banditi. Un lasso di tempo, quello del colpo, che è sembrato interminabile per l’anziana sotto choc dalla paura, come la donna avrebbe riferito poi agli investigatori. Mentre uno dei rapinatori teneva il coltello alla gola dell’anziana, gli altri due hanno messo l’abitazione a soqquadro per cercare oggetti di valore. E il colpo è riuscito. I tre infatti sono fuggiti con circa 30.000 euro fra preziosi e contanti, utilizzando per dileguarsi la stessa finestra della camera da letto da cui poco prima erano entrati.

Una volta sola, la donna di 90 anni ha chiamato il 112. Pochi minuti e sul posto sono accorsi la polizia e il personale di un’ambulanza. Il dottore di bordo ha trovato la vittima terrorizzata dalla paura: tremava, ma per fortuna non aveva riportato ferite. Per questa ragione non è stato necessario il trasferimento in ospedale. I poliziotti hanno iniziato ad indagare, ma purtroppo la novantenne non ha potuto vedere in faccia i banditi che erano incappucciati.

Sul posto è arrivata una squadra della polizia scientifica che ha iniziato un lungo sopralluogo, al termine del quale è stata rintracciata qualche impronta. Soprattutto sul vetro della finestra usata per entrare e uscire dall’appartamento. Ma bisognerà vedere se effettivamente appartengono ai banditi che erano comunque muniti di guanti. È stata poi passata al setaccio la zona per verificare la presenza di telecamere che possano aver ripreso i malviventi, con le immagini che saranno analizzate nei prossimi giorni.

IL RACCONTO

«Ero sola in casa - ha detto la novantenne alla polizia - Ero tranquilla, stavo vedendo la televisione. D’improvviso sono apparsi quei tre individui armati di coltello. Ero terrorizzata e mi sono chiesta perché fosse capitato proprio a me. Uno dei tre mi ha messo il coltello alla gola. Ho pensato di morire. Non sono benestante, in casa avevo risparmi e i preziosi acquistati nel corso di tutta la mia vita».