Carta d’identità elettronica a Roma: open day sabato 3 febbraio. Ecco i Municipi coinvolti e come aderire

Sabato 3 febbraio è previsto un nuovo appuntamento con gli open day per richiedere la carta d’identità elettronica. I cittadini potranno recarsi presso gli sportelli anagrafici dei Municipi II, III, V, VII XI, XIV, XV e gli ex Pit ( Punti Informativi Turistici) di Piazza Sonnino, Via Petroselli, 52, Piazza delle Cinque e Piazza Santa Maria Maggiore aperti anche nella giornata di domenica 4 ( febbraio). E’ obbligatorio da domani - venerdì 2 febbraio - prenotare l’appuntamento sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno e fino ad esaurimento delle disponibilità. Il giorno dell’open day bisognerà presentarsi muniti di una carta di pagamento elettronico, del precedente documento d’identità ( in caso di rinnovo), del ticket della prenotazione e di una fototessera.

Le informazioni complete

Sabato 3 febbraio:

Municipio 2: via Dire Daua, 11, dalle 8.30 alle 13

Municipio 3: via Fracchia, 45, dalle 8 alle 13

Municipio 5: via Torre Annunziata, 1, dalle 8.30 alle 13

Municipio 7: piazza Cinecittà, 11, dalle 8.30 alle 16.30

Municipio 11: via Portuose, 579, dalle ore 8 alle 16

Municipio 14: piazza Santa Maria della Pietà, dalle 9 alle 16

Municipio 15: via Enrico Bassano, 10 dalle 8.30 alle 16

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 4 febbraio:

Ex Pit: dalle 8.30 12.30