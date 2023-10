Truffa su Temu, ragazza denuncia su TikTok: «Ho fatto acquisti, la mia carta è stata clonata. Ora ho solo 10 euro»

L'eplosione del commercio online ha dato il via ad un'escalation di possibili truffe e facili raggiri da parte di hacker e piccoli cybercriminali. Spesso, infatti, è sufficiente affidarsi a siti che non sempre garantiscono elevati livelli di sicurezza degli utenti e dei dati bancari, e, anche quando ciò invece accade, potrebbe comunque non essere abbastanza. È quanto ha denunciato una ragazza sui social: «State attenti, la mia carta è stata clonata così...».

La denuncia social

«Attenzione quando fate gli ordini su Temu - ha spiegato la ragazza su TikTok, suo account @ellebibikini -, sono stata fregata, io che ho quattro shop online e dieci anni di attività online, e la mia carta è stata clonata.

Ho solo 10 euro adesso. Hanno acquistato viaggi e speso in shopping. Non so dove siano finiti gli altri soldi. Sto avviando un procedimento con la mia banca, anche se mi ha detto che risulta difficile riavere i soldi, perché le transazioni sono state approvate».

«Ho fatto l'ordine su Temu - ha continuato a raccontare la giovane donna -, lì dovevo già iniziare a insospettirmi per i prezzi bassissimi: un euro, un euro e 50 centesimi, ho comprato cosine per la casa e per l'auto, anche con spedizione gratuita, ma lì non mi sono insospettita perché ho pensato ad una possibile concorrenza con Shein e Amazon. Ho scaricato l'app, ho fatto l'ordine, la mia carta è stata clonata: fate attenzione».