Roma, il XV municipio ha una nuova biblioteca, è la 41esima nella Capitale

All’interno del centro Commerciale Euclide di via Flaminia 834 è stata inaugurata una nuova Biblioteca: la Sala studio Euclide. La struttura abbellita con le opere del fotografo americano Brendan Pattengale, (esperto nell'esplorazione dei metodi fotografici paesaggistici e della percezione del colore della, ndr) confortevoli per chi si dedica allo studio e al lavoro, è stata dotata di tutti i confort e le tecnologie per le 60 postazioni studio presenti, quali prese di ricarica per i portatili, divani con schienale insonorizzato, Wi fi e sistema di illuminazione a led. La sala inoltre mette a disposizione oltre 1600 titoli disponibili per il prestito, e una postazione per la consultazione del catalogo online per il servizio di prestito interbibliotecario, che consente di prenotare online e ricevere tutti i titoli presenti sul catalogo di tutta la rete delle Biblioteche capitoline. Nel municipio è la seconda biblioteca presente messa a disposizione dei cittadini dopo quella di Galline Bianche di Labaro, che sarà aperta dal lunedì al venerdì’ dalle 10 alle 19. «L’apertura era attesa da tempo nel municipio che è grande come il Comune di Milano - ha dichiarato l’assessore alla cultura capitolino Miguel Gotor - sono in programma altre ristrutturazioni e altre 9 nuove aperture di biblioteche su tutto il territorio romano. Un investimento complessivo di 50 milioni per rilanciare le biblioteche a Roma».