Roma, colore e piega per i vip dal parrucchiere: la magia dei capelli da star

Star che incontri, capelli che cambiano. Quando si dice la magia del trucco e parrucco. L’effetto sorpresa lo riservano le celebrità a colpi di colore, piastra e phon. Lo spettacolo è andato in scena in pieno Centro storico, nei saloni di bellezza e di charme. Ne sa qualcosa Rino Barillari, il king dei paparazzi, che s’è appostato per quasi cinque ore col suo teleobiettivo per intercettare il viavai di clienti famosi. Metti l’aura del cinema, aggiungi il divertimento della televisione, e il gioco è fatto. A calamitare la macchina fotografica del segugio Barillari, ecco la splendida Valeria Golino, un mix di fascino naturale (per lei solo un filo di trucco leggero), seduzione da vendere, occhi azzurri che brillano e quella ormai nota cascata di ciocche ad onde.

Un dettaglio che non è passato inosservato.

Vulcanica e vitale, a godersi la seduta di benessere dei capelli spicca anche Mara Venier, biondissima. La carica di simpatia resta intatta. Cure e coccole per la “zia” della televisione nazionale. All’uscita, intorno a mezzogiorno e mezza, i flash non potevano che essere per lei. Qualche sorriso (dietro agli occhiali da sole) e battute. Ad aspettarla il fedele autista Stefano Bono. Star che esce, volto noto della televisione che arriva. Et voilà, ecco Gianni Ippoliti, per un taglio sbarazzino. E tra i due, attore e parrucchiere, amici di vecchia data, scattano battute e abbracci. Ed è la volta, infine, di Barbara Palombelli. Taglio, colore e messa in piega, perfetta ed elegante come sempre, sorride divertita al blitz fotografico di Rino Barillari. Sta al gioco e poi vola via in taxi. E allora, stavolta è stato il parrucchiere a rubare la scena al ristorante.