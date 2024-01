Falciato da un furgone in bicicletta: morto il parrucchiere Euro Pistonesi, aveva 52 anni

Tornava da una giornata trascorsa a Pescara, un furgone lo ha investito mentre pedalava verso casa sulla sua bicicletta martedì sera. È morto sul colpo Euro Pistonesi, 52 anni, parrucchiere di Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, ma pescarese di origine e conosciuto per aver gestito un salone in via del Circuito fino al 2019. Ancora cento metri di strada ed il coiffeur sarebbe arrivato a casa, lungo la strada provinciale Castellano, poco distante dal centro abitato. I carabinieri, intervenuti sul posto, indagano sulle cause del sinistro.

Il Mercedes Sprinter e la bici viaggiavano nella stessa direzione in un tratto poco illuminato e non si esclude che il conducente della vettura non si sia accorto del ciclista per mancanza di visibilità. Pistonesi era appena sceso da un treno proveniente da Pescara, dove tornava molto spesso. Arrivava dalle Marche di buon mattino, dalla stazione raggiungeva il centro città e passeggiava su corso Umberto, via Cesare Battisti, via Firenze, si intratteneva a chiacchierare con amici e persone conosciute nei bar ai quali raccontava gli ultimi anni della sua vita.