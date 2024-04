Coppia rapina un negozio per parrucchieri nel centro di Latina

Questa mattina un uomo e una donna hanno rapinato un negozio di prodotti professionali per parrucchieri ed estetiste situato in via Enrico Toti, nel centro di Latina.

I due malviventi si sono fatti preparare alcune buste contenenti centinaia di euro di prodotti ma, una volta arrivato il momento di pagare, mentre la donna aspettava in macchina il complice, l'uomo ha arraffato le buste ed è scappato via, salendo sull'auto che attendeva in doppia fila e fuggendo via per far perdere le proprie tracce.

Immediato l'intervento di una gazzella dei carabinieri, con i militari dell'Arma che indagano adesso su quanto accaduto.