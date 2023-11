Roma, bellezza e gioielli, una notte nel segno del lusso: la festa è stellare

Una serata in puro stile DoDo significa vivere un party esclusivo dove bellezza e creatività si miscelano con stile e classe. Per festeggiare insieme l’arrivo dell’atmosfera intima e lucente del Natale, tante celebrities, personaggi dello spettacolo e influencer si sono dati appuntamento alla Galleria del Cardinale Colonna di via della Pilotta. Ad accogliere e dare la giusta atmosfera alla serata inaugurale c’era un magnifico albero di Natale, circondato da pacchetti regalo e illuminato dell’iconico rosso.

Ecco Giacomo Giorgio interprete di “Mare fuori” che conversava amabilmente con Boris Barboni Chief Marketing and Product Officer del Gruppo Pomellato, mentre Elena Santarelli in tailleur total white apprezzava il mood della serata in compagnia dell’amica Ezia Modafferi.

Luci e allestimenti color black rendevano ancora più vibrante il fascino della location settecentesca: tra divani colorati e ottimi cocktail, la linea giovane di Pomellato prosegue così il suo percorso che sorprende suoi estimatori. Se nell’inaugurazione della nuova House of DoDo di Milano si è esibito Lazza in un coinvolgente after party, ieri sera è stata la volta dell’irrefrenabile cantante Madame, più volte premiata con dischi di platino e reduce dal successo dell’ultimo Sanremo.

Michela Giraud si è a lungo intrattenuta a chiacchierare con Elen Ellis, circondate dalla fantasia della cornice scelta per House of DoDo: colori che si avvicinavano alle sfumature tangerine, tonalità caratterizzante il marchio. La serata è stata vissuta anche da Stella Menna alias Una stella in cucina, dalla brava Pilar Fogliati, Diego Thomas e Federico Gaggio e da Alessia Lanza; arrivavano felici e sorridenti anche le amiche inseparabili Andrea Delogu e Ema Stockholma. Prosegue così la tradizione di gioielli che conquistano il pubblico con collezioni dal fascino prezioso ed elegante.