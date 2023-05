Fiore e quadrifoglio quando i charm lanciano messaggi

Stella, fiore o quadrifoglio? I charm gioiello del mondo Dodo lanciano messaggi di stile e, per chi vuole leggerli, anche di vita. Nato nel 1994 da una costola del marchio Pomellato, inseguendo la filosofia del gioiello contemporaneo, giocoso e green, Dodo – nella galassia del Gruppo Kering - intreccia il savoir faire artigianale italiano al design creativo. Nato con i suoi ciondoli fatti con un solo grammo d’oro, pensati soprattutto per le generazioni più giovani, il marchio ha via via arricchito la sua proposta con linee di gioielleria sempre basate sul mix & match e sulla componibilità.

Pioniere nel sostenere progetti e valori ambientalisti al fianco di Wwf Italia e non solo, Dodo utilizza esclusivamente oro responsabile al 100%: il nuovo charm quadrifoglio è in verde smalto cattedrale, da sfoggiare quale amuleto portafortuna e insieme simbolo d’amore e rispetto per il pianeta.

LA GRATITUDINE

Con identico spirito, Dodo ha lanciato la nuova collezione Fiore realizzata in oro rosa 9K. Con il suo messaggio “Be positive, be grateful”. Anelli, ciondoli e orecchini sbocciano in nuance e combinazioni inedite: insieme allo smalto cattedrale dall’effetto madreperla si abbinano anche ai diamanti. Mentre il charm della collezione Stellina nella sua nuova versione in smalto effetto madreperla è perfetto da indossare in solitaria o abbinata agli altri astri in oro e diamanti. Con gli anelli della Collezione Granelli si possono combinare argento, oro giallo e oro rosa, anche gli orecchini si acquistano singoli e possono essere indossati alternando i differenti metalli. Ci pensano poi mini granelli in ceramica turchese a dare un inedito twist al bracciale in oro rosa.