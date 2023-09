“Una bella educazione 2” il corso di educazione finanziaria per studenti delle superiori alla Lumsa

Secondo i dati, grazie al progetto "Una bella educazione 2" - la seconda edizione del corso di educazione finanziaria per le scuole superiori organizzato all'Università LUMSA - «il 63% degli studenti ha migliorato le proprie conoscenze sui temi del gioco d’azzardo. Il 70%, quelle finanziarie. Il 56% ha più fiducia nelle banche».

Roma, sfilata di celebrità in Campidoglio per emozioni da talenti in rosa

Il corso è organizzato sotto forma di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) dall’Università LUMSA, in collaborazione con la Federazione Lazio Umbria Sardegna (FederLUS) con il contributo di Fondo Sviluppo e ha coinvolto oltre 150 studenti di otto istituti di diverse regioni: Istituto Margherita Hack sede Rignano Flaminio (RM); Istituto Michelangelo Buonarroti di Guspini (SU); Istituto Omnicomprensivo Orte (VT); Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma; Liceo Ginnasio Sesto Properzio di Assisi (PG); Liceo scientifico Antonio Pacinotti di Cagliari; Liceo scientifico Innocenzo XII di Anzio (RM); Liceo scientifico G.

Il progetto

Una bella educazione 2 è diventato un vero e proprio strumento di condivisione e trasmissione di conoscenze di base dell’economia e della finanza, quali l’attività delle banche e il rendimento, il rischio e la diversificazione degli investimenti, la fiducia e la cooperazione come ingredienti della buona finanza, con una parte dedicata al credito cooperativo e i valori che lo distinguono basati sulla mutualità e la solidarietà.

Quest’anno il progetto è stato rafforzato con alcuni approfondimenti sui rischi e i pericoli del gioco d’azzardo, particolarmente apprezzati dagli studenti. La Federlus ha inteso promuovere e riaffermare il ruolo delle BCC del territorio come operatori creditizi differenti, di interlocutori vicini, fidati e presenti. L’obiettivo del progetto, altresì, è stato mirato a raggiungere la popolazione giovanile con l’obiettivo non solo di diffondere l’educazione finanziaria con un linguaggio chiaro ed efficace e una partecipazione attiva già sperimentata nella precedente edizione, ma anche contribuire a sostenere la crescita dei ragazzi in un percorso formativo che dia loro gli strumenti per diventare adulti responsabili e consapevoli, in grado di prendere decisioni e valutare le opportunità e i rischi.

I risultati

Di seguito i dati emersi dai test di fine corso:

Il 56% degli studenti ha più fiducia nelle banche; il 70% ritiene che il corso abbia migliorato le proprie conoscenze finanziarie; il 64% ha migliorato le proprie conoscenze su temi di matematica finanziaria; il 61% ha migliorato le proprie conoscenze sui temi del credito cooperativo e, infine, il 63% ha migliorato le conoscenze sui temi del gioco di azzardo.

“Una Bella Educazione 2”, rispetto allo scorso anno, ha visto un maggior coinvolgimento diretto dei ragazzi, ai quali è stato chiesto ai di realizzare dei mini-video sui temi dell’educazione finanziaria, con lo scopo non solo di diffondere l’educazione finanziaria con un linguaggio chiaro ed efficace e una partecipazione attiva già sperimentata, ma anche contribuire a sostenere la crescita dei ragazzi in un percorso formativo che dia loro gli strumenti per diventare adulti responsabili e consapevoli, in grado di prendere decisioni e valutare le opportunità e i rischi.

I video più interessanti sono stati premiati secondo diverse categorie cinematografiche. Ecco i vincitori:

Miglior Attore: CONCERTO HARRY STYLES Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma Letizia Cidonio, Federica De Rosa e Maria Vittoria Iandiorio

Miglior Regia: CONCERTO HARRY STYLES Istituto Margherita Hack sede Rignano Flaminio Alessia Diamanti, Michelle Kucharek, Sabrina Lazar e Angelica Mariucci

Miglior Sceneggiatura: GIOCO D’AZZARDO Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma Fabio Massimo Galli, Lucio Sebastiano Pinti, Francesco Santoro e Luca Torelli