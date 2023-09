Roma, sfilata di celebrità in Campidoglio per emozioni da talenti in rosa

Talenti in rosa alla ribalta in Campidoglio. Numerosi nomi illustri raggiungono la Sala della Protomoteca per prendere parte alla quinta edizione del prestigioso “Premio Internazionale Evento Donna”, dedicato all’empowerment femminile. Il riconoscimento, ideato e presentato da Maria Grazia Tetti, presidente “Associazione Evento Donna”, assieme al conduttore Rai Nino Graziano Luca, accoglie varie personalità del mondo della diplomazia e della cultura con la regia del regista e sceneggiatore Francesco Riva, nipote dell’indimenticabile Mario Riva. Un omaggio dedicato a donne e uomini che hanno contribuito all’emancipazione sociale dell’altra metà del cielo, in ambiti diversi.

E la lista non è certo breve.

Momento fashion con la sfilata del bulgaro Ivan Donev che propone in passerella abiti da gran sera sui toni del marrone e del cipria. Consensi per le ambasciatrici del progetto “Music for women”, ovvero le giovani soprano Anna Kazlova e Erika Nakanishi, che poi ricevono il premio. Omaggi ad Al-Hawra Talal Abdulamed, coordinatrice Unido Iraq. Nel corso dell’happening, momenti di commozione per il ricordo di Maurizio Costanzo, il cui lavoro ha contribuito all’emancipazione del ruolo delle donne nel mondo della cultura e dello spettacolo, e di Anna Magnani, che a cinquanta anni dalla sua scomparsa rappresenta una pietra miliare della storia del cinema. Infine anche il maestro orafo delle dive Gerardo Sacco, ospite d’onore dell’appuntamento, ha omaggiato i premiati con una sua creazione dedicata alla figura di Frida Khalo.