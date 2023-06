“Tour del sorriso”, al via la seconda tappa: 24 ore di Tennis, Padel e Pickelball per costruire un parco giochi inclusivo

Dopo il grande successo della prima tappa inaugurata al Circolo Canottieri Roma il 10 giugno, il “Tour del Sorriso” continua il suo viaggio solidale, arrivando nella perla dei Castelli Romani: Frascati. Questa volta ad accogliere la manifestazione solidale è il Circolo New Country Club Frascati che in occasione della sua 24 ore di tennis ha deciso di accogliere la seconda tappa del Tour del Sorriso, devolvendo tutte le quote di partecipazione al progetto “un amore di gioco” che prevede la costruzione di parco giochi inclusivi in tutta Italia. In modo particolare, una volta raggiunto l’obiettivo, grazie al protocollo d’intesa tra Teniamoci per Mano Onlus e la II Municipalità del comune di Roma, il parco giochi per bambini con disabilità sorgerà a Villa Massimo.

La manifestazione prevederà un torneo amichevole tra giocatori di tennis, padel e pickleball che iscrivendosi alla manifestazione, sosterranno il progetto con una donazione a partire da €20.

Come la prima tappa, in cui l’evento ha avuto come ospite d’onore il grande campione di tennis Nicola Pietrangeli, anche in questa seconda tappa la manifestazione sarà inaugurata da una bellissima madrina: la showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Nathalie Caldonazzo.

“Per noi la seconda tappa, rappresenta un nuovo momento per stare insieme e condividere attraverso lo sport un progetto davvero importante e ambizioso. “Un amore di gioco”, è un progetto che desideriamo estendere in tutta Italia con l’obiettivo in primis educativo, di mettere in relazione tutti i bambini permettendo loro di giocare insieme senza più barriere”, spiega Eduardo Quinto, Direttore Generale dell’Associazione Teniamoci per Mano Onlus.

“Siamo felici di ospitare all’interno della storica 24ore di Tennis del Circolo New Country Club Frascati, una manifestazione piena di bellezza ed umanità. Giocheremo di giorno, di notte, insomma sarà una vera è propria maratona solidale che siamo certi aiuterà Teniamoci per Mano Onlus a raggiungere il suo obiettivo. I nostri soci hanno risposto con grande partecipazione, quindi ci aspettiamo davvero una due giorni piena di sport ed emozioni”, così racconta Marcello Molinari, Direttore del Club.

L’evento sarà aperto a tutti, sportivi e non, ma soprattutto non può mancare uno spazio dedicato ai più piccoli che se vorranno, potranno partecipare a laboratori creativi, di riciclo, puppets, truccabimbi, giochi di gruppo e a squadre pensati apposta per loro e organizzati dai volontari del Distretto di Roma di TPM. La manifestazione comincerà alle ore 20.00 del 7 luglio e terminerà alle 20.00 dell’8 luglio.

Programma

7 luglio

Ore 19.00: Concerto della “Scuola di Musica Ponte Linari”

Ore 19.30: Accredito e ritiro Play Kit (T-Shirt, nasino rosso, cappellino e polsino by Sielte e Huawei)

Ore 20.00: Taglio del nastro e inaugurazione della manifestazione con Nathalie Caldonazzo

Inizio tornei di Tennis, Padel e Pickleball

Ore 20.15: Aperitivo

Dalle 20.00 > Partite no limits (Tutta la notte)

8 luglio

Ore 8.00: Colazione di benvenuto con Cornetti e Bombe Calde

Dalle ore 8.00: Inizio tornei di Tennis, Padel e Pickleball (all day)

Ore 20.00: Stop Game

Ore 20.15: Proclamazione della squadra vincitrice tra i nasini rossi e occhialoni blu e festa finale con musica e dj presso la piscina del club.

Per chi volesse fermarsi a cena è necessario prenotare al numero 3475653925 (Dal menù fisso, 3€ saranno devoluti al progetto).

Come partecipare e come si svolgerà la manifestazione

Tutte le partite hanno la durata di 1h e per partecipare sarà necessario iscriversi al sito https://teniamocipermanoonlus.net/torneo-solidale-di-doppio/ o chiamare il numero 328 8876095/ 345 6390449 e prenotare il proprio slot per giocare singolarmente o insieme ai propri amici.

Per il tennis e padel, le partite sono strutturate come incontri di doppio, pertanto si prediligono squadre già formate, ma qualora l’iscritto non avesse il compagno o gli sfidanti, l’organizzazione si preoccuperà di trovargli un compagno di gioco.

Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare il proprio livello tra principiante, intermedio, esperto o professionista.

Questo per organizzare dei match che siano divertenti per i partecipanti e mantengano un livello competitivo.

Le coppie di giocatori saranno divise in due macro squadre: i nasini rossi e gli occhialoni blu che contribuiranno al punteggio in base ai games realizzati durante l’ora di gioco. Non si giocheranno set, ma solo i games nell’ arco dell’ora. Al termine della giornata solidale prevista per le ore 18:00, la squadra vincitrice sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di games. Ad ogni fine incontro i partecipanti dovranno comunicare il numero dei games totalizzati, che saranno poi riportati nel tabellone generale.

La quota di iscrizione al “torneo solidale” sarà a partire da 20 euro a persona.

Al welcome desk gli iscritti potranno ritirare il proprio kit da gioco che comprenderà la t-shirt della propria squadra, un braccialetto, nasino rosso, cappellino e polsino.

Hanno sostenuto l’evento Sielte, Huawei, Dott. Alessio Piredda (Ginecologia - Aging Medicine) e il Circolo New Country Club Frascati.

Per informazioni e approfondimenti scrivere su Whatsapp o chiamare il numero 328 8876095

“TENIAMOCI PER MANO ONLUS” E LA CLOWNTERAPIA

Attraverso la terapia del sorriso, i volontari di “Teniamoci per Mano ONLUS” rendono il ricovero di bambini e adulti più leggero. La clownterapia è una terapia medica alternativa che non vuole sostituirsi alle cure tradizionali ma essere di supporto: infatti i clown attraverso il gioco e la fantasia riescono a trasformare semplici stanze di ospedale in vere e proprie stanze da gioco, stimolando il buon umore dei pazienti e del personale medico. Gli studi scientifici hanno dimostrato che ridere attiva tutte le parti del corpo umano producendo beta endorfine da parte delle ghiandole surrenali che producono cortisolo, un ormone che regola la risposta allo stress e aiuta a sopportare meglio il dolore, fisico o psicologico con grandi benefici sui pazienti, in modo particolare su quelli più piccoli che possono godere, anche nelle situazioni più compromesse, di veri e propri momenti di magia.