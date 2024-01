Sabato 13 Gennaio 2024, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 07:43

Sembrava un tranquillo pomeriggio come tanti, quello di giovedì all'ufficio postale di via Sciadonna, uno dei più importanti della città di Frascati. Alcune persone erano agli sportelli per fare delle operazioni, altre in diligente attesa del loro turno. Improvvisamente, attorno alle 18.30, fa irruzione un uomo di 75 anni col volto coperto da sciarpa e cappello. L'uomo, munito di una pistola (che poi si è scoperto essere finta), di un barilotto per la spillatura della birra e di una corda attaccata come se fosse una miccia (che ha appoggiato alla porta a vetri all'ingresso per bloccarne lo scorrimento), fa capire subito le sue intenzioni. «Questa è una rapina: che nessuno si muova, altrimenti accendo la bomba», dice seminando il panico tra le persone presenti, esplodendo alcune miccette per simulare dei colpi di pistola e brandendo anche un accendino per attivare il finto ordigno.

I FATTI

«E voi datemi i soldi che avete nelle casse» aggiunge rivolgendosi ai dipendenti, secondo il racconto di alcuni testimoni. Mentre qualcuno scappa dall'ufficio postale e dà l'allarme (recandosi nel vicinissimo commissariato di polizia che è ubicato proprio alle spalle della posta), il malvivente improvvisato arraffa circa 2300 euro e poi prova a scappare, ma all'uscita trova gli agenti del commissariato di polizia di Frascati che capiscono immediatamente il "bluff" e lo fermano. Sul posto sono successivamente arrivati anche gli agenti della polizia scientifica dei Castelli Romani per effettuare i rilievi del caso. L'uomo, che dalle prime ricostruzioni sarebbe incensurato e avrebbe cercato di organizzare il colpo per problemi economici, è in carcere a Velletri e dovrà rispondere di rapina a mano armata aggravata dall'utilizzo di un'arma e di un ordigno rudimentale.

«Abbiamo avuto paura perché l'uomo maneggiava un'arma e aveva questo "bombolone" tra le braccia - dice una delle persone presenti sul posto Per fortuna l'intervento della polizia è stato rapidissimo, d'altronde il commissariato si trova proprio alle spalle dell'ufficio postale». La notizia ha fatto presto il giro della città: oltre a quelli che ironizzano sul goffo tentativo di rapina («ma di tanti posti in cui poteva fare questo tentativo, proprio l'ufficio postale accanto alla polizia doveva scegliere?»), c'è anche chi chiede una pena clemente per l'uomo («per fare una cosa del genere a 70 anni evidentemente era proprio disperato o poco lucido»). Intanto ieri mattina gli agenti del commissariato di polizia di Frascati sono tornati nel vicino ufficio postale di via Sciadonna per fare nuovi rilievi e per parlare nuovamente con i dipendenti e il direttore. Per questo motivo l'ufficio ha aperto con un'ora circa di ritardo e nella mattinata si è creata un po' di fila agli sportelli, ma la situazione si è rapidamente normalizzata col passare dei minuti. Poste Italiane, in una nota, ha ringraziato le forze dell'ordine e ha ricordato che gli oltre 400 uffici di Roma e provincia sono tutti dotati di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso collegati alla centrale operativa della sicurezza interna a Roma. Le immagini della rapina di Frascati sono state utili agli agenti del commissariato nell'ambito delle indagini per l'evento di giovedì.