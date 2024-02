"Stelle", la nuova mostra di Paolo Vanda alla galleria Piazza Mileto di Roma

La galleria Piazza Mileto presenta la nuova mostra di Paolo Vanda, “Stelle”. Avendo come riferimento il collage, nei lavori in mostra l’artista sperimenta una tecnica originale: l’uso sistematico della spillatrice al posto della colla. Questa tecnica, soprattutto se applicata sui formati di grande dimensione, non permette di controllare del tutto il risultato finale, infatti la spillatura dei diversi pezzi non consente correzioni in corso d’opera. Da qui deriva la necessità di un continuo adattamento che dà al disegno la forza dell’improvvisazione.

La forte tridimensionalità dei lavori, che deriva proprio dall’uso della spillatrice, li pone in bilico tra opera pittorica e scultorea.

La carta da semplice supporto diventa materiale espressivo e l’opera avanza verso l’osservatore come un’entità organica che si espande nello spazio attorno. I punti di congiunzione sono parte visibile ed espressiva del lavoro, segno ripetitivo che sottolinea la compresenza di connessione e frammentazione. E qui siamo al cuore del lavoro artistico di Paolo Vanda, la tensione tra opposti: distruzione e creazione, fragilità e forza, frammento e grande dimensione. Mostra "Stelle" a Piazza Mileto Art Gallery, Piazza Mileto 6, Roma. Dal 10 Febbraio.