Ovazione per la star internazionale Stefan Subotic, primo super ospite del World Beauty Celebrities

Roma, città di cultura e simbolo di internazionalizzazione per arte, moda e cultura aperta al linguaggio internazionale ha accolto il World Beauty Celebrities, la kermesse internazionale della bellezza che ospita le live performance delle star mondiali del Make-up prodotta da Global Fashion System e ideata dal noto Beauty Designer Raffaele Squillace, prestigiosa firma del Made Italy.

L'evento

Per la World Premiere del World Beauty Celebrities organizzata al Teatro Adriano di Roma e presentata da Janet De Nardis, è approdato in esclusiva assoluta per la prima volta in Italia la prima star del Make-up internazionale Stefan Subotic, direttamente da Belgrado (Serbia).

Un artista di grande talento dalle mille sfaccettature artistiche, un mago del trasformismo estetico e del Make-up glamour, i suoi svariati e versatili stili di Make up lo rendono uno dei artisti poliedrici più richiesto in vari paesi del mondo dove porta la sua arte in scena attraverso i suoi show. Punto nodale della mission del World Beauty Celebrities è la condivisione per la bellezza e la cultura dell’arte cosmetica in tutte le sue sfaccettature artistiche, consolidare uno scambio interculturale e messaggio di integrazione e inclusività tra i diversi paesi del mondo attraverso le live performance delle star del Make-up della scena mondiale. Una kermesse pronta a celebrare e a diffondere il linguaggio universale della bellezza nei diversi stili dell’arte decorativa con le Masterclass show delle star mondiali del Make-up, provenienti da diverse nazioni pronti ad esibirsi sui palcoscenici italiani portando in scena la loro arte, consentendo a tutti coloro che parteciperanno di riscoprire mediante la magia dello show i diversi stili e tecniche del Make-up del panorama internazionale attraverso le live performance dei più influenti Make.

Alla prima del World Beauty Celebrities erano presenti personaggi dello spettacolo e della moda da Elisabetta Pellini ad Alma Manera, da Sergio Valente a Sofia Bruscoli dalla modella Andrea Duma ad Enzo Merli della Maison Furstemberg ed infine Antonella Salvucci. L'iniziativa si è avvalsa dei Patrocini dell'ANTEP Associazione Nazionale Truccatori e della Camera Nazionale Fashion Designer. Prestigiosi i Partner: Sky Fashion TV, Bartorelli Roma, Le Reve De Naim, Weddart studio, HABERI haute couture, REA Academy, REA DAM, Maria MILIE, F.N. Academy, Background Model Management e Spazio Margutta Press Office.