Jeremy Allen White nuovo sex symbol per Calvin Klein: le foto (in intimo) dell'attore di "The Bear" sono già virali

Fisico scolpito, addominali in bella mostra, sguardo sexy e seducente e riccioli selvaggi. Pochi, ma sufficienti gli elementi hanno reso virali in pochi giorni le foto e lo spot pubblicitario di Jeremy Allen White, 32 anni, star della serie tv “The Bear”, che Calvin Klein ha scelto come suo nuovo testimonial per la campagna primavera 2024.

La campagna diventata virale

L’attore si muove in intimo tra i grattacieli di New York, sfoggiando un fisico inaspettato che ha sorpreso chiunque, fino ad ora nascosto sotto il camice di Carmen Berzatto, lo chef protagonista della serie Disney+ e fresca vincitrice di tre Golden Globe (Miglior serie commedia o musicale, miglior attrice in una serie commedia o musicale e miglior attore in una serie commedia o musicale vinto proprio da White).

Le foto, scattate dall’artista di fama mondiale Mert Alas, segnano il debutto della star statunitense nel mondo della moda e senza ombra di dubbio anche nella schiera dei sex symbol mondiali. Un momento decisamente d'oro per il Philipp Gallagher di "Shameless", altra serie di grande successo in cui è stato molto apprezzato.

Ma se di sexy symbol si torna a parlare grazie a White, parliamo anche di chi questa nomea vuole mantenerla: Lenny Kravitz, il sogno proibito delle ragazzine degli Anni Novanta torna a far parlare di sé alla soglia dei 60 anni nel videoclip del singolo “TK421”, che anticipa il nuovo album “Blue Electric Night”, dopo sei anni di silenzio, che uscirà il 15 marzo. Il rocker non si arrende al tempo che passa e si mostra senza veli con il fondoschiena in bella mostra e solo una mano a coprire le parti intime, mostrando un fisico statuario da fare invidia che oggi circa 4 milioni e mezzo di persone hanno visto su Youtube.