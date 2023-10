Roma, le star della moda celebrano la creatività e Achille Lauro accende la notte dello stile

A tu per tu con le star dell’alta moda. L’incontro diretto con i grandi creativi, i racconti dal vivo, lo spettacolo dell’arte sartoriale. Emozioni di stile, quelle regalate ieri dall’evento “Vogue Forces of Fashion”, kermesse di respiro globale che ha voluto raccontare il mondo del fashion system attraverso le voci dei diretti protagonisti, e che per la prima volta ha visto radunati, fianco a fianco, i talentuosi direttori creativi di maison storiche. Un rendez vous quasi epocale che ha animato (e infiammato di sentimenti) i padiglioni dell’ex Mattatoio a Testaccio. E il pubblico di appassionati ha risposto numeroso ed euforico.

Al cospetto di una splendida diva come Isabella Rossellini che ha calamitato l’attenzione dei fan con un racconto personale sul significato della moda: lei, straordinaria attrice e modella, musa di artisti e registi ha dialogato con Paola Malanga, direttrice artistica della Fondazione Cinema per Roma.

A fare gli onori di casa, elegante, Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, che si è confrontata con Sabato De Sarno, il nuovo direttore artistico di Gucci. E ancora, l’istrionico e camaleontico Pierpaolo Piccioli, alla guida di Valentino. Largo alle signore dello stile, allora, come Silvia Venturini Fendi, direttore artistico Accessori e Collezioni Uomo di Fendi, e l’illustre collega Maria Grazia Chiuri, portentosa firma per Dior. In platea anche Alessandro Onorato, l’assessore di Roma Capitale alla Moda e ai Grandi eventi. Tanti i momenti che hanno regalato la percezione di un clima di condivisione con il pubblico, tra De Sarno che ha firmato poster di Gucci, la Rossellini che si è concessa un bagno di fan durante il firmacopie, o Piccioli che si è divertito a griffare cartoline stile Valentino.

E la stima tra colleghi? Apparentemente intatta e autentica: tra di loro si sono seguiti, ascoltati e applauditi. E anche abbracciati, come Piccioli e De Sarno. Sfilata, poi, per la nuova generazione di stilisti, con Act N°1, Gisèle Claudia Ntsama, Cormio, Lessico familiare, Medea, Panconesi, Niccolò Pasqualetti, Ssheena. E nel parterre tantissimi ragazzi che sognano la moda nella loro vita.