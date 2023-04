"Spritz Factor", la musica è una sfida da giovani

Torino, Firenze, Milano, Brindisi; da nord a sud sono partiti giovani con “strumenti in spalla” alla volta di Roma, per un pellegrinaggio artistico mirato: vincere il contest “Spritz Factor” giunto alla sua seconda edizione svoltasi al Teatro Centrale al termine di venticinque date in sei mesi. Numeri che confermano l’interesse a tutti quei musicisti in erba, oltre sessanta tra band e cantautori, di cui solo sei hanno tagliato il traguardo della finale sul palco di Via Celsa, oggi gestito tra gli altri da The Lira.

Una girandola di concorrenti che si è data battaglia da prima sullo stage sanlorenzino del Conteiner, per poi ritrovarsi in una finale a sei nel cuore della capitale. Una parabola performante partita ad ottobre 2022 e chiusasi ad aprile 2023, sotto le orecchie attente e ben più esperte di artisti come ‘Ugo Borghetti’ e ‘Asp126’, esibitisi da special guest della serata. I due sono entrambi parte della crew romana di rapper e trapper “126”, nota come ‘Love Gang’, il cui nome numerico è ispirato dalla scalinata di Via Dandolo. Primi in vetta la colorata band ‘Come Rane in Alaska’, seguiti dai secondi ‘Cosmonauti Borghesi’ e ‘Mufasa e Le Abat-Jour’ al terzo. Sestina chiusa da ‘Nulla da Dichiarare’, ‘The Good Laife’ e ‘Giusèpandolfi’ per un evento creato da giovani per i giovani talenti, il cui palco è destinato ad accrescere la sua importanza. Ne è consapevole Lorenzo Maida, studente e ideatore del progetto nato dal programma “Spritz Factor Radio”, in onda sulle frequenze di ‘Radio Kaos Italy’, “orgoglioso mediapartner dell’evento che continuerà la sua ascesa”, come sottolinea anche Valerio del Pelo alla direzione radio. Insieme a lui Yousef Qabba, compagno di corso all’Università con la fotografa Salsadisonia e Grazia Gagliardi, che ha condotto la serata diretta dal producer Mr.Ugo.

Giuria d'artisti e operatori, da Tiziano dei Cugini di Campagna al producer Emanuele Scarparo di Forward Studios, che scherza con la cantante-giurata Simona Farris e il discografico Francesco Maiorano. E poi gli speaker Riccardo Zianna e Leonardo Sinibaldi, seguiti dai giovani radiofonici Rocco Foggia e Alessandra Cassisi e gli attori Giorgia Fiori e Andrea Venditti, poi Daniele Fasanella di Indiepanchine e Francesco Caroselli di Sony e manager di Mezzosangue, che applaudono l'open act di Claudio Caruso che ha accolto le voci di Marla di XFactor, Querva, Le Larve e Ashes. In serata Alex Polidori, voce di Spiderman, virale in rete con i video di doppiaggio. Tanti i premi dalla possibilità di produrre brani a blasonate aperture di palco. In giuria anche il tatuatore Gabriele Anakin – il cui inchiostro ha marchiato Damiano dei Måneskin, Tananai, Gué Pequeno – e che, al termine della serata si è goduto il djset di DJ Gengis.