Insieme per Fabio allo spazio 900

Si è svolta Lunedi 16 Maggio, nella bellissima location di Spazio 900 all’Eur l’evento per Fabio Sinigaglia, che è venuto a mancare nel Gennaio scorso, chitarrista e musicista dei Frankie & Cantina Band cofondatore insieme a Frankie Lovecchio dell’omonimo gruppo, composto da Frankie Lovecchio voce, Massimo Idà Direzione Musicale e Tastiere, Marcello Surace Batteria, Marco Iannarilli Basso, Gianluca D’Alessio Chitarra Giancarlo Ciminelli Tromba, Franco Marinacci Sax. Frankie ha detto, “Vedere tutti questi musicisti sul palco che collaborano con i maggiori esponenti della musica italiana ed estera è stato emozionante da tutti i punti di vista sia artiscici che di valore affettivo”. Si sono avvicendati sul palco allestito per l’occasione, gli artisti e gli amici storici esibendosi, per ricordare rivivere e descrivere le emozioni vere che Fabio ha lasciato nel cuore di tutti. Alcuni nomi; Luca Barbarossa, Rick Bailey ( Delegation), Alberto Laurenti, Jonis Bashir, Giulio Todrani ( Pelle Nera), Massimo Zuccaroli ( Twilight), Massimo Calabrese ( Bottega dell’ Arte), Marco Rinalduzzi , Letizia Liberati, Nadia Natali, Lucy Campeti, Zoe Ranno, Riccardo Rinaudo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serata ha avuto anche uno scopo benefico, l’incasso complessivo della serata e le donazioni spontanee dei numerosi partecipanti sono state devolute a favore di Peter Pan organizzazione di volontariato di Roma fondata nel 1994 da alcuni genitori di bambini oncologici per offrire sostegno e alloggio in diverse strutture con ampi spazi comuni gratuiti a famiglie italiane ed estere, che si recano nella Capitale per curare i propri figli malati di cancro. Un omaggio va anche alla sua famiglia la moglie Marina e le figlie Giorgia e Federica presenti insieme ad altri amici storici e colleghi di Lavoro, i fratelli dj produttori musicali storici Paul & Peter Micioni e Myriam Fecchi conduttrice di programmi radiofonici che hanno descritto momenti e ricordi indimenticabili e divertenti passati insieme al grande Fabio Sinigaglia.