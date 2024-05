Martedì 14 Maggio 2024, 22:01

Una cena di gala per fare del bene. L’occasione è quella della finale di Coppa Italia Frecciarossa, anticipata la sera prima del fischio d’inizio di Atalanta-Juventus, dal garbo che solo i grandi appuntamenti benefici sanno regalare. E proprio per un nobile scopo il mondo dello sport ha illuminato il cielo di Roma sopra Villa Miani dove, tra i primi ad arrivare si sono visti Bobo Vieri, Luca Toni, Ciro Ferrara, Gianluca Zambrotta, l’allenatore della Nazionale azzurra Luciano Spalletti, gli alti dirigenti sportivi come Gabriele Gravina seguito da Silvia Salis, in soave lungo color celeste e l’ex presidente Franco Carraro. Tutti presenti per la grand soirée di beneficenza organizzata dalla Lega Serie A, per cui non è mancato il presidente e “padrone di casa” Lorenzo Casini. Centinaia gli ospiti invitati, tra cui Giampaolo Letta e Adriano Galliani, mentre dal mondo del cinema e spettacolo ci sono Giorgio Pasotti, Gabriele Corsi reduce dall’Eurovision, poi Nicola Maccanico amministratore delegato di Cinecittà. I festeggiamenti sono partiti dal pomeriggio con le squadre e i dirigenti di Lega accolti per l’incontro di rito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in dono ha ricevuto la maglia numero dieci bianconera.

Un’opportunità per Mattarella di ricordare il Grande Torino e il 75esimo anniversario della sciagura che colpì la squadra granata. La febbre per la finalissima è alta e in serata non si parla d’altro, tra un tortino di parmigiana e un risotto alla birra, saporita overture di una notte di gusto e di voglia di fare. Tanti i cimeli sportivi messi in palio dalla Lega per l’asta di beneficenza organizzata alla vigilia della finalissima per cui non è mancata Diletta Leotta, in elegante tailleur nero, poi Pierluigi Pardo e il Maestro Beppe Vessicchio. Arrivi illustri nella suggestiva villa che domina il quartiere Trionfale, scenografia naturale di un evento dal grande impegno e che quest’anno si è svolto in favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Unicef. Un Charity Gala Dinner a cui hanno preso parte tante aziende che si sono aggiudicate i cimeli messi in palio sulla piattaforma Memorabid, per raccogliere fondi utili a finanziare la sesta borsa di studio nel ricordo di Federica Cipolat Mis, giovane dipendente di Lega prematuramente scomparsa e per cui è stato indetto un fondo destinato a ricercatori emergenti, così come la costruzione di scuole in Costa d’Avorio costruite con mattoni di plastica riciclata.