Roma, la notte glam del golf: la celebrità accendono il gala della Ryder Cup

Una cornice millenaria per un dinner da sogno in onore della prestigiosa 44esima edizione della Ryder Cup. La gara di golf più importante al mondo che si apre oggi ufficialmente sul tracciato di Guidonia. Alle Terme di Caracalla la sfilata di nomi noti non si ferma. Appaiono gli elegantissimi Melissa Satta, in smoking, con il compagno Matteo Berrettini. La bruna conduttrice, che a golf ha giocato da piccola, oggi sarà la madrina dell’opening sul green. «Per me è un onore», dice mano nella mano con la sua dolce metà. Si prosegue con Lavinia Biagiotti Cigna, presidente del Marco Simone, che tanto ha investito nella buona riuscita della manifestazione.

«La Ryder rappresenta una grande opportunitá per Roma e per l’Italia - dice la Biagiotti, in lungo a balze bianche - e speriamo anche in un’espansione del golf con nuovi campi».

Ecco il presidente Figc Gabriele Gravina con la compagna Francisca Ibarra, Renzo Musumeci Greco e Novella Calligaris e poi Roberto Mancini. Musica jazz di sottofondo per l’ex schermitrice Diana Bianchedi, in nero, il campione di golf Nick Faldo con la moglie Lindsay De Marco. Passano anche Esther Crimi, Giampaolo e Rossana Letta, in rosa, e poi Gianni e Maddalena Letta. Flash per l’ex calciatore gallese Gareth Bale. Il menù è a base di prodotti mediterranei. Gran finale con un dolce che omaggia la Ryder Cup: il celebre pasticcere Federico Prodon, noto per la partecipazione nel 2014 al programma Bake Off Italia, propone il cake “Hole in one”. Ispirandosi al famoso colpo, sogno ambito da tutti i golfisti, l’artista presenta un dessert dalla forma e dalla dimensione reale di una pallina da golf su un green. Il suo dolce d’autore racchiude tante strutture diverse: la croccantezza della terra, l’acidità del gel e la cremosità del cocco: il tutto in un colpo solo. Ed è un successo. Brindisi fino a tardi.