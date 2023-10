Ryder cup, il successo nei numeri: un miliardo di indotto, pienone in alberghi e ristoranti

Accantonate mazze e palline da golf, è il momento di fare i conti. Sono ancora cifre approssimative perché i dati definitivi arriveranno solo fra qualche settimana ma già si può parlare di successo anche economico per la Ryder Cup.

Parlando a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1, il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, Giampaolo Montali, ha parlato di una «legacy economica” dell’evento che “porterà in questi dodici anni, fino al 2027, un indotto tra i 500 milioni e un miliardo».

«Abbiamo le cifre iniziali che ci dicono che il settore alberghiero ha fatto registrate un aumento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa il 20% negli incassi, che possiamo valutare in circa 200-250 milioni di euro. La cosa importante da sottolineare è che il golf è un settore, come si dice, “alto spendente” quindi l’hotelerie è stata prenotata a partire dall’alto, dai 5 stelle extra lusso a scendere», dice il presidente di Federalberghi, Giuseppe Roscioli.

Più sfumata la posizione di Confcommercio Roma. Dice il direttore, Romolo Guasco: «Non abbiamo ancora dati strutturati.

Abbiamo notato un incremento consistente del volume di affari nei negozi dei brand più importanti nel centro di Roma, cosa che è probabilmente riconducibile alla Ryder Cup visto che il pubblico del golf è un pubblico in grado di effettuare una spesa importante. Ma è ancora presto per fare stime precise. Per l’hotelerie è un lavoro più semplice visto che c’è un sistema di prenotazioni: noi dobbiamo riuscire a completare l’analisi per distinguere il cliente/turista di questo settembre ottobre incredibilmente positivo dal cliente/golfista legato alla Coppa».

