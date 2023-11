Roma, riapre al pubblico il Casale dei Cedrati: cultura e arte nel cuore di Villa Pamphilj

Ore contate per la riapertura al pubblico: domenica 19 ( novembre) tornerà a far rivivere i suoi immensi spazi il Casale dei Cedrati, nel cuore di Villa Pamphilj. L’inaugurazione è prevista per le 12 e saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, il Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti e la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi. A fare gli onori di casa sarà il Consorzio Casale dei Cedrati, nato da una partecipazione condivisa che ha messo insieme una grande cooperativa culturale, CoopCulture, con un’impresa sociale specializzata in progetti di promozione dei beni culturali, Linea d’Arte, in collaborazione con altre associazioni culturali, a cominciare da Milleville.

La ripresa arriva al termine di un percorso cominciato nel 2013 e segnato da diversi blocchi, azioni giudiziarie e iter ( lenti) burocratici.

L’inizio delle attività nel 2015, dopo la vittoria del Bando del Comune di Roma e, pochi mesi dopo, nel febbraio del 2016, l’interruzione del progetto a causa di una vicenda giudiziaria prima e successivamente amministrativa, durata diversi anni. Poi la rinascita con il riconoscimento dei falli giudiziari e il riavvio delle attività del Casale. Spazi importanti dove sarà possibile ammirare mostre, proiezioni e partecipare alle attività ludiche. Nella giornata di domenica, nelle sale espositive del Casale, al primo piano, verrà presentato il progetto Greenit, opera dell’artista Simone Cametti e che rientra nella serie di esposizioni, residenze e interventi site-specific ideato e curato da Lori Adragna. L’evento darà il via al programma della nuova stagione che abbraccerà il tema della sostenibilità, della cultura del giardino e del verde urbano in chiave contemporanea.