Via Veneto s'illumina con la Dolce Vita 2.0

La dolce vita al tempo del web va veloce, come un selfie rubato in strada e che strada. Quell’elegante Via Veneto che ha ospitato la storia dello spettacolo e che oggi è pronta a far posto alla nuova generazione di talenti, o talents, come si dice in gergo. Ma per tutti sono gli “influencer”, detentori di attenzioni nate like dopo like in rete, da cui oggi fuoriescono frequentemente.

Lo sa bene Veronica Ursida, volto di “Non è L’Arena” su La7, ancor prima protagonista a “Uomini e Donne”, nonché influencer e imprenditrice pronta a curiose iniziative. Per questo, per la sua nuova avventura nel mondo del food intrapresa con il compagno Vito Fiusco, Ursida ha chiamato a raccolta gli amici più seguiti nell’etere, giunti nella storica via per l’inaugurazione del nuovo e patinato ristorante fusion da lei diretto. Particolare la scelta di dare attenzione al cibo gluten free, con un menu che si contraddistingue per oltre il 90% di portate senza glutine. Sushi e griglia con pregiate carni provenienti da tutto il mondo, che offrono tutta l’essenza del gusto argentino misto a note pugliesi originarie del co-direttore Fiusco, pugliese doc, passando per lo stile giapponese fino alla qualità iberica. L'iconica strada si illumina di flash per "la dolce vita 2.0", tra paparazzi e nuovi dispositivi. Tutti con telefono alla mano per strappare un selfie all’amato influencer. C’è Iconize, da Milano, pronto a regalare sorrisi prima di salire in console per un djset a base di Britney Spears e non solo, per poi rilassarsi con l’anellista nazionale Gianmarco Di Cerbo e il giovane imprenditore Gennaro Marzullo. Sorseggiano spritz Riccardo Mandolini e la sua dolce Chiara Pompei.

Poco più in là si vede Daniele Schiavon salutare Jessica Morlacchi, di ritorno dall’ultima diretta Rai alla corte di Serena Bortone. Sfilano tra i flash anche Tara Gabrieletto e Maria Tona che, con Ursida, hanno condiviso l’esperienza Mediaset. In apertura arrivano Amedeo Goria, Emanuela Titocchia, Maria Monsé, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi e il prefetto Fulvio Rocco con Jolanda Gurreri. Conterraneo di Fiusco c’è anche Rocco Casalino, che porta i suoi saluti per la nuova apertura, seguito dai noti alle passerelle quanto alle TV, Roger Garth e Carlotta Di Napoli. Quasi pronti al lieto evento, più innamorati che mai, arrivano anche la seguitissima sul web e in radio Elisa D’Ospina con l’attore doppiatore Stefano Macchi. In seconda serata si vede Francesco Chiofalo, “influencer di razza”, seguito da Giulia Ragazzini e il suo milione di followers, Sabrina Diamanti, Boris Pregio, Luca Muccichini, Eleonora Puglia, per una serata che ritrovata Via Veneto illuminata dalla luce degli smartphone