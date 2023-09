Sabaudia, la Triumph Tr3 usata nel film la Dolce Vita alla Coppa d'Oro della Maga Circe

Oggi pomeriggio alle 18, dal cuore di Sabaudia, inizia ufficialmente l’edizione 2023 della Coppa d’Oro della Maga Circe, il tradizionale appuntamento organizzato dal Clas, il Circolo Latina Automoto Storiche. Saranno 35 gli equipaggi di vetture d’epoca scoperte, costruite entro il 1965, che fino a domenica 24 settembre sfileranno lungo le strade della provincia di Latina emozionando gli appassionati dell’automobilismo storico.



«Tra le chicche possiamo segnalare c’è l’esemplare originale della Triumph Tr3 usata nel film la Dolce Vita, ovvero l’automobile che Marcello Mastroianni guidava per le strade della Capitale nel film premiato a Cannes con la Palma d'Oro e in America con l'Oscar - spiega Maurizio Cucciolla presidente del Clas - oltre alla Triumph Tr3 della Dolce Vita ci sarà anche una Lancia Aurelia B24, ovvero come quella diventata famosa al grande pubblico per il film Il Sorpasso con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, in questo caso però non si tratta dello stesso esemplare».



In questa edizione le fiammanti vetture, accuratamente selezionate dagli organizzatori secondo criteri di storicità e rarità, toccheranno diverse località della provincia pontina con un focus sui Monti Lepini. Il programma è stato modificato: il venerdì è stato confermato il circuito urbano a Sabaudia, con le vetture scoperte che potranno essere ammirate nel cuore della città delle dune, poi il sabato verrà dedicato ai Monti Lepini con un passaggio a Maenza per ammirare il Castello, quindi Suso e i colli, con il borgo di Fossanova, la zona dei Gricilli e Priverno. Il sabato sera le auto saranno al Lido di Latina con la cena presso la cantina Villa Giana. La domenica le auto saranno ancora protagoniste sulle strade del percorso modificato che interesserà Terracina, Fondi, Itri per poi arrivare all’hotel Grotta di Tiberio a Sperlonga.



«A poca distanza dall’evento dobbiamo purtroppo testimoniare il fatto che a San Felice Circeo ci hanno fatto delle ulteriori richieste last minute difficilmente evadibili a una settimana dalla manifestazione, nonostante il percorso fosse lo stesso degli anni precedenti e nonostante le richieste fossero state presentate con molti mesi d’anticipo - spiega il comitato organizzatore della Coppa d’Oro della Maga Circe - per questo siamo stati costretti a cambiare l’itinerario della giornata di domenica andando verso Fondi e Itri, scendendo tramite la Provinciale per Sperlonga e arrivare all’hotel Villa di Tiberio dove si concluderà la manifestazione. Questi cambiamenti hanno creato al Club molti problemi, anche economici, dovendo spostare complessivamente oltre 50 mezzi e circa 100 persone. Viste le difficoltà, anche negli anni passati, difficilmente riproporremo questi itinerari perché questo incide molto su un settore, come quello del motorismo storico, che ha una sua dinamica particolarmente complessa».